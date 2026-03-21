Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

Jan Hrabě

21. března 2026 13:42

Policie SR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

"Policejní sbor vnímá událost v České republice, konkrétně v Pardubicích, s maximální vážností," uvedla slovenská policie v pátek. Občany ujistila, že je v kontaktu s českou policií a dalšími zahraničními partnery. Dále informovala o přijetí přiměřených preventivních opatření. 

"V současnosti neevidujeme ani neidentifikujeme žádnou souvislost tohoto incidentu s územím Slovenské republiky," sdělili slovenští policisté. "Na základě dosud zjištěných a předběžně vyhodnocených informací žádná z nich nenaznačuje konkrétní hrozbu na území Slovenské republiky," dodali. 

Česká policie v sobotu prozradila novinky z vyšetřování. "Po ukončení pyrotechnické prohlídky dnes pokračuje pod dozorem Vrchního státního zastupitelství ohledání místa činu. To s ohledem na náročné podmínky potrvá několik dní," uvedla na sociální síti X. 

Kromě kriminalistů z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě jsou do ohledání zapojeni vyšetřovatelé z Kriminalistického ústavu. Místní policisté zajištují okolí místa události. "Samozřejmostí je pokračující spolupráce s hasiči a zpravodajskými službami," dodala policie. 

O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí. 

Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což má být mezinárodní skupina, která údajně hájí zájmy Palestinců. 

