Slovensko odmítlo členství v Trumpově radě míru. Fico vysvětlil rozhodnutí

Slovensko odmítlo americkou pozvánku do Trumpovy rady míru. Premiér Robert Fico (Smer-SD) za nabídku poděkoval a vysvětlil, že Bratislava by nikdy neplatila za členství v jakékoliv podobné instituci.
"Myslím si, že s velkým poděkováním by Slovenská republika měla odmítnout toto pozvání a nadále bychom se mu neměli dále věnovat," řekl Fico podle deníku Pravda. "Navzdory tomu Slovensko bude patřit mezi země, které vždy volaly a budou volat po míru," zdůraznil předseda Smeru.
Slovenský premiér zmínil, že Bratislava by se ráda stala nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v letech 2028 a 2029. Nabídku připojit se do Trumpova orgánu podle Fica odmítla i kvůli členskému příspěvku. "Vláda nikdy nevynaloží žádné peníze na vstup do podobné instituce," dodal.
Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v sobotu informoval, že americká ambasáda již minulý týden v úterý oslovila Bratislavu s nabídkou k zapojení se do Rady míru. Tou dobou ještě Washington na odpověď čekal.
"Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR vyhodnocuje doručené zakládající dokumenty, protože musí posoudit souvislosti s vnitrostátní legislativou i mezinárodními závazky," vysvětloval Blanár.
"Vítáme jakoukoliv mírovou iniciativu, která dokáže přinést reálné výsledky, jak se to americké administrativě pod vedením Donalda Trumpa podařilo například mezi Arménií a Ázerbájdžánem, mírovým plánem v Pásmu Gazy nebo při aktuálně probíhajících jednáních mezi ukrajinskou a ruskou stranou," podotkl slovenský ministr zahraničí.
Manfred Weber, předseda nejsilnější evropské politické frakce (EPP), přišel s revolučním návrhem na zásadní proměnu vedení Evropské unie. Ve svém středečním projevu v Bruselu vyzval ke sloučení funkcí předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady do jednoho úřadu. Podle Webera je tento krok nezbytný k tomu, aby Evropa v dnešním nestabilním světě dokázala mluvit jedním hlasem a získala skutečný vliv na globální scéně.
Zdroj: Libor Novák