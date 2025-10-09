Starší z princů stejného jména slaví devadesátiny. Karel III. mu vystrojí oslavu

Jeden z vážených členů britské královské rodiny dnes slaví kulatiny. Princi Edwardovi je čerstvě 90 let. Mezi gratulanty nemohl chybět král Karel III., který bratranci své matky uspořádá oslavu ve Windsoru.
Přání ke kulatému jubileu vévody z Kentu se ve čtvrtek objevilo na profilu britské královské rodiny na sociální síti X. "Král bude později během měsíce hostit narozeninovou recepci pro vévodu, který byl bratrancem královny Alžběty II., na zámku Windsor," informoval Buckinghamský palác.
Princ Edward se narodil 9. října 1935 v Londýně jako vnuk tehdejšího krále Jiřího V. Jako sedmiletý se stal vévodou z Kentu a po dovršení plnoletosti vykonával některé povinnosti jménem královny Alžběty II, své sestřenice.
Významnou byla především jeho role prezidenta All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, jímž byl do roku 2021. Zúčastnil se tak více než tří stovek ceremoniálů předání poháru vítězům Wimbledonu, nejslavnějšího tenisového grandslamu na světě. Působil i ve funkci zvláštního zástupce Spojeného království pro mezinárodní obchod a investice.
Vévoda se oženil v roce 1961 s Katharine Worsleyovou, která před několika týdny zemřela. Mimo jiné se proslavila tím, že v polovině 90. letech konvertovala k římskokatolické církvi. Pár měl celkem čtyři děti, nejmladší syn Patrick se ale narodil mrtvý.
Zajímavostí je, že princ Edward se celý život propadá v hierarchii britské monarchie. Když se totiž narodil, byl na sedmém místě v v linii následnictví. V poslední době se propadl až na konec třetí desítky. I s ohledem na věk je to nicméně pochopitelné.
princ Edward, vévoda z Kentu , královská rodina (gbr) , Král Charles III. (Karel III.) , Velká Británie
