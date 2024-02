Stovky zadržených a odsouzených. "Demokracie" v Rusku po smrti Navalného tvrdě naráží

Během tří dnů od zveřejnění zprávy o úmrtí Alexeje Navalného bylo v různých městech Ruska zadrženo téměř 400 osob, a nejméně 150 z nich již obdrželo krátké tresty odnětí svobody.

Na Lubianském náměstí v centru Moskvy, kde se nachází památník tvořený kamenem ze Soloveckých ostrovů a kde sídlila bývalá sovětská tajná služba KGB, nyní FSB, vzdali v pondělí hold Navalnému i někteří velvyslanci západních států.

Dalším místem v Moskvě, kde lidé stále pokládají květiny a fotografie Navalného, je Zeď smutku na křižovatce jednoho z vnitřních silničních obchvatů v širším centru města, pojmenovaného po disidentovi Andreji Sacharovovi.

O víkendu lidé spontánně přinášeli květiny ke památníkům obětí politických represí v jiných ruských městech. Shromáždění, při kterých lidé uctili památku Navalného, se konala i v mnoha městech mimo Ruskou federaci, kde velkou část účastníků tvořili lidé, kteří opustili Rusko po rozpoutání války na Ukrajině a žijí nyní v exilu.

Navalnyj se proslavil jako bojovník proti korupci a stal se nejvýznamnějším kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Poté, co se Navalnyj zotavil v Německu po pokusu o otravu nervově paralytickou látkou novičok, se v lednu 2021 vrátil do Ruska. Po příletu do Moskvy byl okamžitě zadržen a později odsouzen k 19 letům vězení za extremismus, zpronevěru a další obvinění, která považoval za politicky motivovaná a vymyšlená.

Ruská Federální služba pro výkon trestu (FSIN) oznámila, že Navalnyj zemřel v pátek 16. února ve vězeňském táboře v obci Charp v Jamalskoněneckém autonomním okruhu na severu Ruska.

Julie Navalná, vdova po Alexeji Navalném, opakovaně tvrdila, že za smrtí jejího manžela nese odpovědnost ruský prezident Putin a jeho režim.

Navalného tělo dosud ruské úřady nepředaly jeho příbuzným a neukázaly, přestože jeho matka Ludmila s advokátem v neděli dorazili do města Salechard, asi 50 kilometrů od trestanecké kolonie. Navalného tělo by se mělo nacházet v márnici v tomto sibiřském městě.

Kira Jarmyšová, mluvčí Navalného, v pondělí sdělila, že Navalného tělo bude podrobeno "chemickému zkoumání" z důvodu vyšetřování okolností jeho smrti. Na internetu se šíří petice adresovaná Vyšetřovacímu výboru Ruské federace, ve které signatáři žádají okamžité vydání Navalného těla jeho příbuzným.

Tělo ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v pátek v trestanecké kolonii, je nyní uloženo v márnici okresní nemocnice ve sibiřském městě Salechard. Podle informací, které zveřejnil v neděli nezávislý deník Novaja Gazeta Europa s odvoláním na nejmenované zdroje, se pitva ještě neuskutečnila.

Salechard, hlavní město Jamalskoněneckého autonomního okruhu s více než 50 000 obyvateli, je od trestanecké kolonie Polární vlk, kde Navalnyj zemřel, vzdáleno vzdušnou čarou asi 50 kilometrů severozápadně, a leží za polárním kruhem.

Jeden pracovník záchranné služby pro server sdělil, že kolegové ho informovali o nálezu modřin na Navalného těle, které byly způsobeny ještě za jeho života, pravděpodobně při resuscitaci. "Na základě zkušeností mohu říci, že taková zranění vznikají při křečích," uvedl.

Další informace naznačují, že Navalnyj měl modřiny na hrudi, což by mohlo svědčit o pokusech o masáž srdce. Podle pracovníka stanice první pomoci bylo tělo Navalného nejprve převezeno do nedalekého města Labytnangi, ale večer 16. února bylo přemístěno do okresní nemocnice v Salechardu. Místní patologové ale nejsou oprávněni provádět pitvy. Těla zemřelých v trestaneckých koloniích jsou obvykle přepravena na Úřad soudního lékařství.

Místní taxikář uvedl, že na letišti v Salechardu přistály 17. února dva lety mimo plán, což může značit příjezd specialistů určených k provedení pitvy Navalného těla.

Ruská vězeňská služba informovala o úmrtí Navalného, přičemž uvedla, že mu bylo po vycházce nevolno a téměř okamžitě ztratil vědomí. Přivolaní zdravotníci se pokoušeli oživit Navalného po dobu více než půl hodiny, ale nebyli úspěšní.

Matce zesnulého ruského opozičního lídra Alexeje Navalného bylo sděleno, že jejího syna postihl "syndrom náhlého úmrtí." Informovaly o tom v sobotu Navalného spolupracovníci, píše agentura Reuters.