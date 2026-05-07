Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.
Mezi těmi, kteří na Svaté Heleně vystoupili, byla i devětašedesátiletá manželka první oběti nákazy, nizozemského turisty. Žena doprovázela tělo svého manžela a následně odletěla běžným linkovým spojem do jihoafrického Johannesburgu. Krátce po příletu však zkolabovala přímo na letišti a následně v nemocnici zemřela. Její úmrtí potvrdilo, že virus se šíří agresivně a postihuje i nejbližší kontakty nakažených.
Až do čtvrtka provozovatel lodi přiznával pouze vystoupení zmíněné vdovy. Oficiální zprávy nizozemských úřadů však nyní potvrzují, že loď opustily desítky dalších osob. Tento fakt staví zdravotnické organizace v Evropě i Africe do pohotovosti. Úřady se nyní horečně snaží dohledat všechny kontakty těchto cestujících, kteří se rozprchli do různých koutů světa, aniž by prošli jakoukoli vstupní kontrolou nebo karanténou.
Jedním z varovných signálů je případ muže, u kterého byla nákaza hantavirem potvrzena až po jeho návratu do Švýcarska. I on patřil ke skupině, která plavidlo opustila na Svaté Heleně a následně odletěla domů. Ačkoliv jeho přesný pohyb po výstupu z lodi není zcela zmapován, jeho pozitivní test dokazuje, že inkubační doba viru umožňuje nakaženým překonat dlouhé vzdálenosti, aniž by na sobě pozorovali vážnější příznaky.
Podle odborníků se jedná o vzácný typ hantaviru, který je schopen přenosu z člověka na člověka. Tato vlastnost z něj činí globální hrozbu, zejména v uzavřených prostorách, jako jsou letadla. Právě proto se nyní pozornost soustředí i na posádky letů, kterými se cestující z lodi MV Hondius vraceli. Nizozemské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v izolaci skončila i jedna ze stewardek společnosti KLM.
Tato letuška z Haarlemu byla hospitalizována v amsterdamské univerzitní nemocnici UMC s mírnými příznaky onemocnění. Do kontaktu s nákazou přišla v Johannesburgu, kde byla součástí týmu připravujícího let do Amsterdamu, na jehož palubu měla nastoupit i později zesnulá Nizozemka. Posádka se nakonec rozhodla ženu kvůli jejímu špatnému zdravotnímu stavu nepřepravit, což zřejmě zabránilo mnohem rozsáhlejšímu šíření přímo v letadle.
Nemocnice UMC odmítla s ohledem na soukromí pacientky sdělit bližší podrobnosti o jejím stavu. Ministerstvo však uvedlo, že ostatní cestující z tohoto letu jsou již informováni nizozemskou hygienickou službou GGD. Zdravotníci nyní pečlivě monitorují každého, kdo mohl přijít s nakaženými do styku, a to i v rámci letištního personálu a dalších pasažérů v Johannesburgu.
Kromě skupiny, která vystoupila na Svaté Heleně, probíhaly evakuace z lodi i v dalších dnech. Jeden Brit byl z plavidla převezen do Jihoafrické republiky poté, co loď minula ostrov Ascension. Další tři lidé, včetně lodního lékaře, byli evakuováni ve středu poblíž Kapverdských ostrovů. Ti byli přepraveni speciálními lety do Evropy, kde se podrobují intenzivní léčbě.
Celková bilance nákazy na lodi MV Hondius je prozatím tragická. Tři cestující zemřeli a několik dalších bojuje s vážným průběhem nemoci. Výskyt viru na palubě vyvolal mezinárodní právní a logistickou bitvu o to, kde má loď zakotvit a jakým způsobem proběhne bezpečná evakuace zbytku posádky a pasažérů, kteří na lodi zůstali.
Vědci nyní pracují na přesné identifikaci varianty viru a zkoumají jeho genetický kód, aby zjistili, nakolik je nakažlivý. Hantaviry obvykle napadají plíce a ledviny a jejich úmrtnost může být velmi vysoká. V kombinaci s možností přenosu mezi lidmi se jedná o scénář, na který se světové zdravotnické kapacity připravují s maximální vážností.
Zatímco loď MV Hondius pokračuje ve své plavbě směrem ke Kanárským ostrovům, zdravotní úřady po celém světě závodí s časem. Cílem je podchytit každého z padesátky lidí, kteří se s nákazou mohli setkat mimo palubu lodi, a zabránit tak vzniku nových ohnisek v Evropě či Americe.
