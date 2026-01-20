Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa

Světové ekonomické fórum v Davosu se krátce po zahájení stalo dějištěm otevřené diplomatické roztržky mezi evropskými spojenci a administrativou Donalda Trumpa. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém ostře sledovaném projevu označila americké hrozby cly kvůli Grónsku za „zásadní chybu“. Podle ní takový postup podkopává důvěru mezi dlouholetými partnery a narušuje stabilitu, na které obě strany léta pracovaly.
Von der Leyenová připomněla, že USA a Evropa teprve loni uzavřely rozsáhlou obchodní dohodu, která měla obě ekonomiky stabilizovat. „V politice i v byznysu platí, že dohoda je dohoda,“ vzkázala prezidentu Trumpovi, který v tu chvíli mířil svým speciálem přímo do Švýcarska. Zdůraznila, že pokud si přátelé podají ruce, musí to něco znamenat, a varovala před nebezpečnou spirálou odvetných opatření.
Evropa podle šéfky Komise vnímá americký lid jako přátele, nikoliv jen jako pouhé strategické spojence. Upozornila však, že prohlubování současné krize nahrává pouze společným protivníkům, kteří usilují o oslabení západního vlivu. Unie je v této otázce jednotná a na případné zavedení cel odpoví „neoblomně, společně a proporcionálně“, čímž dala jasně najevo, že Brusel nehodlá ustupovat nátlaku.
Součástí evropské strategie je nyní vznik speciálního balíčku pro arktickou bezpečnost, který má tři hlavní pilíře. Prvním z nich je deklarace, že suverenita Grónska a Dánského království je absolutně nesmluvní. Evropa tím dává najevo, že územní celistvost svých členů nebude předmětem žádných „realitních obchodů“, o kterých Donald Trump s oblibou mluví.
Druhým bodem je masivní investiční vlna, kterou chce EU do Grónska nasměrovat. Cílem je posílit tamní infrastrukturu a ekonomiku tak, aby ostrov nebyl závislý na vnějších nabídkách, které by mohly ohrozit jeho stabilitu. Třetím pilířem je pak nabídka spolupráce se samotnými USA na širší bezpečnosti v Arktidě, což je podle von der Leyenové v bytostném zájmu obou stran Atlantiku.
V Davosu však nejde jen o Grónsko. Guvernér britské centrální banky Andrew Bailey musel čelit dotazům ohledně bezprecedentního tlaku na nezávislost amerického Fedu. Šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell totiž čelí vyšetřování ministerstva spravedlnosti, což mnozí vnímají jako Trumpovu pomstu za pomalé snižování úrokových sazeb. Bailey se spolu s dalšími guvernéry postavil za Powella a označil ho za muže nejvyšší integrity.
Bailey varoval, že útoky na nezávislost centrálních bank mohou mít drtivý dopad na americký dolar jako světovou rezervní měnu. Přestože se centrální bankéři obvykle do politiky nemíchají, současná situace je podle něj natolik vážná, že si vyžádala společný dopis podpory deseti světových guvernérů. Nezávislost těchto institucí je totiž základním kamenem finanční stability, kterou politický tlak přímo ohrožuje.
Technologický svět v Davosu zastupoval Satya Nadella, šéf Microsoftu, který varoval před přílišným optimismem kolem umělé inteligence. Pokud AI nezačne přinášet hmatatelné výsledky i mimo technologický sektor, může podle něj ztratit „společenské svolení“ k využívání obrovského množství energie. Nadella zdůraznil, že úspěch AI se nebude měřit hodnotou akcií tech-gigantů, ale reálným dopadem na vědu a medicínu.
Do debaty se zapojila i Čína prostřednictvím vicepremiéra He Lifenga, který se snažil Peking vykreslit jako stabilního partnera v kontrastu s americkým unilateralismem. He Lifeng prohlásil, že svět se nesmí vrátit k „právu džungle“, kde silnější šikanuje slabšího. Čína se podle něj chce stát nejen „továrnou světa“, ale i jeho hlavním trhem, a vyzval k solidaritě místo vzájemného obviňování.
