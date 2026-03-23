Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Libor Novák

23. března 2026 21:48

Péter Szijjártó navštívil Česko Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.

Podle zjištění listu Washington Post měl Szijjártó svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podávat „živá hlášení“ o obsahu uzavřených schůzek EU. Péter Magyar, který byl dříve součástí vládního systému, ale nyní představuje pro Orbána největší hrozbu za posledních 16 let, prohlásil, že pokud se tato obvinění potvrdí, jde o zradu maďarských i evropských zájmů. Zdůraznil, že za takový čin hrozí v Maďarsku až doživotí, a slíbil, že jeho budoucí vláda věc okamžitě prošetří.

Evropská komise již vyjádřila nad těmito zprávami hluboké znepokojení a vyzvala Budapešť k okamžitému vysvětlení. Mluvčí komise Anitta Hipper připomněla, že vztahy v rámci Unie jsou založeny na vzájemné důvěře, kterou tyto úniky zásadně narušují. Podobně ostře reagovali i lídři dalších členských států. Polský premiér Donald Tusk uvedl, že zprávy o detailním informování Moskvy nikoho nepřekvapují, neboť podezření existovala již dlouhou dobu.

Maďarský ministr zahraničí Szijjártó, který v minulosti obdržel vyznamenání od Vladimira Putina, označil celou aféru za „fake news“. Atmosféra v Bruselu je však mrazivá, zejména poté, co Viktor Orbán minulý týden zablokoval unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Diplomaté přiznávají, že v přítomnosti maďarských zástupců jsou nyní mnohem obezřetnější při sdílení citlivých dokumentů.

Viktor Orbán na obvinění reagoval po svém – nařídil vyšetřování údajného odposlechu ministra Szijjártóa. Provládní média tvrdí, že za únikem stojí cizí tajné služby, které měly s pomocí maďarského investigativního novináře Szabolcse Panyiho sledovat kroky šéfa diplomacie. Sám Panyi, který se dlouhodobě věnuje ruskému vlivu v Maďarsku, to označil za lživou kampaň, která má zdiskreditovat jeho práci a zakrýt samotnou podstatu úniků do Ruska.

Novinář Panyi má s vládním tlakem zkušenosti z minulosti, kdy byl jeho telefon infikován špionážním softwarem Pegasus. Nyní tvrdí, že poté, co vláda zjistila, že pracuje na odhalení Szijjártóových kontaktů s Lavrovem, nechala v místnosti, kde se scházel se zdroji, nainstalovat odposlouchávací zařízení. Tento střet mezi nezávislou žurnalistikou a státní mocí jen dokresluje vyhrocenou situaci před hlasováním.

Podle bezpečnostních informací se do maďarských voleb snaží zasahovat i ruské dezinformační sítě. Operace známé jako Storm-1516 šíří na sociálních sítích obsah, který má podkopat důvěru v Magyarovu stranu Tisza a falešně obviňuje Ukrajinu z ovlivňování voleb. Objevily se dokonce zprávy o tom, že ruští agenti navrhovali zinscenování pokusu o atentát na Orbána, aby mobilizovali jeho příznivce v době, kdy v průzkumech začal ztrácet.

Evropští lídři se shodují, že do voleb 12. dubna nelze od Orbána očekávat žádný konstruktivní posun, ať už jde o pomoc Ukrajině nebo o vyjasnění úniků informací. Švédský premiér Ulf Kristersson poznamenal, že kritika na adresu Maďarska je sice drsná, ale ostatní státy nechtějí hrát roli komparzu v Orbánově předvolební kampani. Skandál s údajnou špionáží pro Moskvu tak zůstává otevřeným tématem, které může zásadně ovlivnit budoucnost Maďarska v evropských strukturách.

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii kvůli plánovanému zákazu dovozu ruského plynu. Oznámení přišlo bezprostředně poté, co členské státy v pondělí definitivně schválily legislativu, která má ukončit energetickou závislost bloku na Moskvě. Obě země, které jsou na ruských fosilních palivech stále silně závislé, považují nové nařízení za přímé ohrožení své národní bezpečnosti a ekonomické stability.

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Tato otázka se stala velmi aktuální poté, co se Írán minulý pátek pokusil zasáhnout společnou britsko-americkou vojenskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Britský ministr obrany John Healey potvrdil, že byly vypáleny dvě rakety – jedna selhala a druhá Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? la úspěšně sestřelena.

Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý

Americký prezident Donald Trump vystoupil s prohlášením, které zásadním způsobem mění pohled na aktuální blízkovýchodní krizi. Podle jeho slov Spojené státy navázaly přímý a intenzivní kontakt s vysoce postaveným představitelem íránského režimu. Hlavním motivem těchto rozhovorů je nalezení cesty k okamžitému ukončení válečného konfliktu, přičemž obě strany údajně projevují silnou vůli k dosažení shody.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.

Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana

Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.

Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.

WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.

Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy“. Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Současná vládní koalice přichází s plánem na výrazné omezení koncesionářských poplatků, které platí domácnosti i firmy České televizi a Českému rozhlasu. Podle nové dohody by se povinnost platit měla zcela zrušit pro několik velkých skupin obyvatel, konkrétně pro zdravotně postižené, děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let. Úleva se má dotknout také firem, přičemž v současnosti jsou od plateb osvobozeny pouze malé podniky do 24 zaměstnanců.

Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ

Hrozba Íránu, že v případě amerického útoku na svou energetickou síť přistoupí k „nevratné destrukci“ vodohospodářské infrastruktury v Perském zálivu, vyvolává v regionu zděšení. Pro pouštní státy, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt a Omán, představují odsolovací zařízení kritickou civilní i ekonomickou tepnu. Bez nich by život v těchto moderních metropolích postavených uprostřed vyprahlé pustiny nebyl možný.

Trump nečekaně ustoupil z ultimáta Íránu. Útoky odložil

Americký prezident Donald Trump nečekaně oznámil odklad plánovaných úderů na íránskou energetickou infrastrukturu o pět dní. Ve svém prohlášení na sociální síti Truth Social uvedl, že instruoval ministerstvo obrany, aby pozastavilo veškeré letecké útoky na elektrárny a energetické objekty v Íránu. Tento krok podmínil úspěchem probíhajících jednání, která označil za velmi produktivní.

Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil v neděli plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. V rozhovoru pro pořad „Face the Nation“ na stanici CBS uvedl, že očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Rutte věří, že evropské mocnosti se nakonec ke společnému úsilí připojí, přestože dosud projevovaly značnou zdrženivost.

Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

Politico: Budapešť funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

