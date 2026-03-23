Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.
Podle zjištění listu Washington Post měl Szijjártó svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podávat „živá hlášení“ o obsahu uzavřených schůzek EU. Péter Magyar, který byl dříve součástí vládního systému, ale nyní představuje pro Orbána největší hrozbu za posledních 16 let, prohlásil, že pokud se tato obvinění potvrdí, jde o zradu maďarských i evropských zájmů. Zdůraznil, že za takový čin hrozí v Maďarsku až doživotí, a slíbil, že jeho budoucí vláda věc okamžitě prošetří.
Evropská komise již vyjádřila nad těmito zprávami hluboké znepokojení a vyzvala Budapešť k okamžitému vysvětlení. Mluvčí komise Anitta Hipper připomněla, že vztahy v rámci Unie jsou založeny na vzájemné důvěře, kterou tyto úniky zásadně narušují. Podobně ostře reagovali i lídři dalších členských států. Polský premiér Donald Tusk uvedl, že zprávy o detailním informování Moskvy nikoho nepřekvapují, neboť podezření existovala již dlouhou dobu.
Maďarský ministr zahraničí Szijjártó, který v minulosti obdržel vyznamenání od Vladimira Putina, označil celou aféru za „fake news“. Atmosféra v Bruselu je však mrazivá, zejména poté, co Viktor Orbán minulý týden zablokoval unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Diplomaté přiznávají, že v přítomnosti maďarských zástupců jsou nyní mnohem obezřetnější při sdílení citlivých dokumentů.
Viktor Orbán na obvinění reagoval po svém – nařídil vyšetřování údajného odposlechu ministra Szijjártóa. Provládní média tvrdí, že za únikem stojí cizí tajné služby, které měly s pomocí maďarského investigativního novináře Szabolcse Panyiho sledovat kroky šéfa diplomacie. Sám Panyi, který se dlouhodobě věnuje ruskému vlivu v Maďarsku, to označil za lživou kampaň, která má zdiskreditovat jeho práci a zakrýt samotnou podstatu úniků do Ruska.
Novinář Panyi má s vládním tlakem zkušenosti z minulosti, kdy byl jeho telefon infikován špionážním softwarem Pegasus. Nyní tvrdí, že poté, co vláda zjistila, že pracuje na odhalení Szijjártóových kontaktů s Lavrovem, nechala v místnosti, kde se scházel se zdroji, nainstalovat odposlouchávací zařízení. Tento střet mezi nezávislou žurnalistikou a státní mocí jen dokresluje vyhrocenou situaci před hlasováním.
Podle bezpečnostních informací se do maďarských voleb snaží zasahovat i ruské dezinformační sítě. Operace známé jako Storm-1516 šíří na sociálních sítích obsah, který má podkopat důvěru v Magyarovu stranu Tisza a falešně obviňuje Ukrajinu z ovlivňování voleb. Objevily se dokonce zprávy o tom, že ruští agenti navrhovali zinscenování pokusu o atentát na Orbána, aby mobilizovali jeho příznivce v době, kdy v průzkumech začal ztrácet.
Evropští lídři se shodují, že do voleb 12. dubna nelze od Orbána očekávat žádný konstruktivní posun, ať už jde o pomoc Ukrajině nebo o vyjasnění úniků informací. Švédský premiér Ulf Kristersson poznamenal, že kritika na adresu Maďarska je sice drsná, ale ostatní státy nechtějí hrát roli komparzu v Orbánově předvolební kampani. Skandál s údajnou špionáží pro Moskvu tak zůstává otevřeným tématem, které může zásadně ovlivnit budoucnost Maďarska v evropských strukturách.
Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady
Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.
