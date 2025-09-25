Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Libor Novák

25. září 2025 15:46

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.
Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády. Foto: Depositphotos

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

Rusko používá drony Šáhid ve velkých vlnách, aby přetížilo ukrajinské protivzdušné systémy. Tato taktika slouží také k mapování ukrajinské protivzdušné obrany, aby ji později mohly zasáhnout ruské rakety. Drony tak fungují jako „návnada“, která odvrací pozornost a umožňuje raketám zasáhnout své cíle.

Vzhledem k jejich nízké ceně, která se pohybuje mezi 20 000 a 50 000 dolary, si Rusko může dovolit masovou výrobu. Podle amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia se produkce zvýšila z 200 kusů týdně v roce 2024 na více než tisíc v roce 2025.

Kvůli velkému množství vypouštěných dronů začalo Rusko budovat novou, specializovanou infrastrukturu. Ruská investigativní skupina Oko Gora identifikovala na ruském území nejméně jedenáct takových míst. Hlavním centrem je základna Tsimbulova u města Orjol, která se nachází 170 kilometrů od ukrajinských hranic. Disponuje osmi odpalovacími rampami a úsekem silnice o délce 2,8 kilometru, což umožňuje vypustit až čtrnáct dronů najednou.

Ukrajina si je vědoma existence těchto základen a snaží se je ničit. V lednu 2025 zasáhly letiště Tsimbulova raketami Storm Shadow. Analýza satelitních snímků, kterou provedla skupina Cyber Boroshno, ukázala následky úderů na bunkry, kde byly drony uskladněny. Navzdory tomu Rusko pokračuje ve stavbě nových základen. Jedna z nich byla identifikována pouhých 35 kilometrů od ukrajinských hranic poblíž obce Asovitsa v Brjanské oblasti.

Ačkoli se stavba těchto letišť může zdát zvláštní, vzhledem k tomu, že je snadné je odhalit na satelitních snímcích, je to z logistického hlediska nezbytné. Vypouštění stovek dronů vyžaduje složitou koordinaci, včetně jejich dopravy, instalace výbušnin a programování. Podle experta na obranu je mnohem jednodušší provádět tyto operace na specializovaných místech.

Nová letiště jsou chráněna protiraketovými bateriemi, a jejich koncentrace na jednom místě usnadňuje jejich ochranu. Další výhodou je, že se odpalovací stanice nacházejí blízko ukrajinského území, což zkracuje dobu odezvy ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajinské velení proto považuje zničení těchto základen za svou prioritu.

Zdroj: Jan Hrabě

