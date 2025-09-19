Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA

Libor Novák

19. září 2025 8:22

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Zámořské televizní stanice by mohly přijít o licenci, pokud se staví kriticky k americkému prezidentovi. Alespoň to navrhuje Donald Trump, který se tak vyjádřil na podporu kontrolního orgánu, jenž dočasně suspendoval Jimmyho Kimmela. Ten ve své show na ABC narážel na vraždu konzervativního influencera Charlieho Kirka.

Podle Trumpa by stanice, které o něm šíří 97 % negativních zpráv, měly přijít o licenci. Komik Kimmel prý naznačoval, že vrah byl podporovatelem exprezidenta, i když oficiální zdroje tvrdí, že se jednalo o levicového ideologa. ABC show stáhla po pohrůžce regulačními kroky od Federální komise pro komunikace, kterou vede Trumpův spojenec. Tento krok vyvolává obavy z cenzury.

Kimmel ve svém monologu řekl, že „Maga parta“ se snaží popřít, že by vrah patřil mezi ně. Srovnal také, jak Trump reagoval na smrt svého 31letého spojence, s tím, jak čtyřleté dítě truchlí za zlatou rybičkou. Přestože komik útok odsoudil a vyjádřil rodině svou soustrast, předseda komise Brendan Carr označil Kimmelovo jednání za "nejnechutnější, jaké si lze představit". Stanicím vzkázal, že buď změní své chování, anebo se postarají o další práci pro regulátora.

Krátce po pozastavení vysílání Kimmelovy show oznámila společnost Nexstar Media, jeden z největších majitelů televizních stanic v USA, že ji nebude po „nejbližší dobu“ vysílat. Důvodem prý byly urážlivé a necitlivé Kimmelovy poznámky. Carr tento krok ocenil a vyjádřil naději, že i další vysílatelé budou jednat podobně. Sinclair, největší skupina televizních stanic napojených na ABC v USA, dokonce v čase Kimmelovy show odvysílala zvláštní pořad na památku Charlieho Kirka.

Mnozí právníci tvrdí, že americká ústava by FCC neumožnila odebrat licenci kvůli politickým neshodám. Bývalý scenárista Kimmelovy show Joe Strazullo však uvedl, že v týmu panuje strach z propuštění. Sám prý nevěděl, co se děje. Suspendování Kimmela odsoudili i herci, scenáristé a přední demokrati.

Bývalý prezident Barack Obama řekl, že Trumpova administrativa posunula "cancel culture" na novou, nebezpečnou úroveň tím, že hrozí regulačními kroky. Na stranu komika se postavili i další moderátoři večerních show.

Komik Jon Stewart ironicky popsal svůj pořad jako "v souladu s administrativou" a Trumpa označil za "drahého vůdce". Podle novinářky Marie Ressy, nositelky Nobelovy ceny za mír, je situace v USA totožná s tím, co se dělo na Filipínách. Pokud se Američané nebudou bránit, svá práva ztratí.

Někteří lidé ale s kroky ABC a FCC souhlasí. Zakladatel mediální společnosti Barstool Sports, Dave Portnoy, tvrdí, že Kimmelova suspendace není "cancel culture", ale důsledek jeho chování. Moderátor Foxu Greg Gutfeld zase řekl, že Kimmel prý úmyslně a zavádějícím způsobem obvinil Kirkovy spojence a přátele z jeho smrti.

Britský moderátor Piers Morgan řekl, že Kimmelovo vystoupení vyvolalo ve Spojených státech rozhořčení. Naopak komisařka FCC Anna Gomez kritizovala přístup svého kolegy. Řekla, že „neomluvitelný politický násilný čin by neměl být nikdy zneužit jako odůvodnění širší cenzury“.

Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

