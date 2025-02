Temný den pro Evropu. Musíme vzít osud do svých rukou. Trumpův telefonát odsuzuje EU i Američané

Spojené státy již nejsou „primárně zaměřeny“ na bezpečnost Evropy a evropské státy musí převzít vedoucí úlohu v obraně Ukrajiny. To podle deníku The Guardian prohlásil nový americký ministr obrany Pete Hegseth na své první zahraniční cestě do Bruselu, kde se zúčastnil jednání ministrů obrany NATO.