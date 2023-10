Terorista, který v Bruselu zabil dva lidi, připlul do Evropy přes Lampedusu. Itálie o něm věděla

Muž, kterého v úterý smrtelně postřelila belgická policie, byl klasifikován jako radikální islamista a po dočasném ilegálním pobytu ve Švédsku v roce 2016 jej sledovaly italské orgány, informovala ve středu italská tisková agentura ANSA.

Později se přestěhoval do Belgie a v pondělí večer při útoku zastřelil dva švédské občany a třetí zranil. Belgický premiér Alexander De Croo incident označil za teroristický útok. Útočníkem byl 45letý Abdesalem Lassoued.

Střelba se odehrála přibližně pět kilometrů od fotbalového stadionu, kde Belgie právě hrála se Švédskem kvalifikační zápas na mistrovství Evropy. K odpovědnosti za útok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Lampedusa je jedním z center migrace z Afriky do Evropy. Letos se tam denně připlavilo několik tisíc migrantů, kteří se vydali na riskantní plavbu na malých člunech. V září na ostrov dorazilo více než 5000 lidí za jediný den - více, než bylo zaznamenáno kdykoli dříve během 24 hodin.

V polovině září vyhlásily úřady na italském ostrově Lampedusa stav nouze poté, co se během tří dnů dostalo na ostrov téměř 10 000 migrantů. Situaci popsal farář Don Carmelo Rizzo ze sicilské provincie Agrigento, pod kterou Lampedusa administrativně spadá, jako "tragickou, dramatickou a apokalyptickou."

Lampedusa, která se nachází asi 140 kilometrů od tuniského pobřeží, má pouze 6 000 obyvatel, dlouhodobě ale čelí migračním vlnám. Letos však byl příliv migrantů neobvykle velký. Podle údajů ministerstva vnitra dorazilo od začátku roku do Itálie přes moře 123 860 migrantů, což je téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku a trojnásobek ve srovnání s rokem 2021.

Doporučené články Terorista vraždící v Bruselu byl postřelen policií, v nemocnici zemřel

Většina uprchlíků připlouvá do Itálie na Sicílii, pod kterou spadá i Lampedusa. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Itálie do 10. září letošního roku 115 037 migrantů, z nichž 97 413 přistálo na Sicílii.

Generální tajemník OSN António Guterres se ve středu vyjádřil k situaci na Lampeduse a vyzval k "evropské solidaritě" s Itálií. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani však tvrdí, že Evropa sama nezvládne migrační problém, který se týká téměř celé Afriky a balkánských migračních tras.

Celkem do konce září do Evropy přicestovalo přes Středozemní moře přibližně 186 000 migrantů. Itálie registrovala 130 000 migrantů, což představuje nárůst o 83 procent oproti stejnému období minulého roku. Uvedla to ředitelka kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v New Yorku Ruven Menikdiwelaová:

Od začátku letošního ledna do 24. září se počet nezvěstných a mrtvých migrantů pohyboval nad hranicí 2500, jak uvedla Menikdiwelaová. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nedávno zveřejnila číslo přesahující 2700 mrtvých a pohřešovaných osob.

Podle údajů OSN přišla většina migrantů, přes 100 000, z Tuniska, následované Libyí s více než 45 000 migranty. Migranti dorazili nejen do Itálie, Řecka a Španělska, ale také na Kypr a Maltu.

Menikdiwelaová uvedla, že vysoký počet migrantů opouštějících Tunisko lze částečně vysvětlit "nejasností mezi uprchlíky kvůli rasisticky motivovaným útokům a nenávistným projevům" a také kvůli kolektivním deportacím z Libye a Alžírska.

Narůstající migrace probíhá na pozadí zhoršující se bezpečnostní situace v několika sousedních severoafrických zemích.