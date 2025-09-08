Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.
Belgie uvalí na Izrael několik druhů sankcí. Zakáže dovoz zboží z nelegálních osad a omezí veřejné zakázky, do kterých se zapojují izraelské firmy. Navíc označí dva „extremistické“ izraelské ministry a několik „násilných osadníků“ za nežádoucí osoby. Ministr Prévot ovšem zdůraznil, že cílem není potrestat izraelské obyvatele, ale přimět izraelskou vládu k dodržování mezinárodního a humanitárního práva.
Belgie se tak přidává k více než deseti západním zemím, které plánují podobné kroky. Například Francie, jejíž prezident Emmanuel Macron o tom informoval již v červenci. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tyto snahy odsoudil, protože je považuje za odměňování terorismu a trestání obětí.
Belgický ministr také podpořil návrh Evropské unie na pozastavení asociační dohody s Izraelem, která se týká oblasti výzkumu a vývoje. Tento návrh se však setkal s odporem, především ze strany Německa a dalších zemí, které nechtějí Izrael takto sankcionovat.
Podle informací serveru Politico čelí belgická vláda kvůli tomuto tématu vnitřnímu tlaku. Plán, který navrhla strana ministra Prévota, narazil na nesouhlas koaličních partnerů, což vedlo k několika krizovým jednáním. Belgie se ale ve svém odhodlání nenechá zviklat a bude se snažit prosadit přijetí tvrdších opatření vůči Izraeli.
