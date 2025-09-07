Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze

Libor Novák

7. září 2025 8:27

Greta Thunbergová
Greta Thunbergová Foto: Wikimedia Commons

Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.

Thunbergová dále uvedla, že pro označení těch, kteří „stojí na špatné straně dějin“, podporují válečné zločiny nebo se jich dokonce dopouštějí, zatím neexistují výstižná slova. Naznačila, že se to v budoucnu změní a že nově vzniklé hanlivé výrazy budou směřovat k lidem, jako je právě Starmer. Řekla, že se lidé po celém světě „probouzejí“ a odmítají jen „přihlížet živému přenosu genocidy“.

Aktivistka také poznamenala, že ačkoli občané po celém světě projevují solidaritu, vládní představitelé a politici se dostatečně neangažují. Podle ní mají vlády a mocní lidé právní a morální povinnost jednat, aby genocidě zabránili a nepodporovali režim, který Thunbergová označuje za apartheid.

Downing Street zatím nepotvrdila, zda se premiér se Herzogem setká. Izraelský prezident byl Mezinárodním soudním dvorem obviněn z toho, že označil „celý národ“ Palestiny za viníka útoku Hamásu z 7. října 2023. Při útoku bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo vzato jako rukojmí.

Greta Thunbergová je na misi s flotilou Global Sumud, jejíž součástí jsou stovky aktivistů. Cílem je poskytnout právní pomoc Gaze, kde podle zprávy OSN z minulého měsíce civilisté čelí „hladomoru v té nejryzejší podobě“.

Toto je už druhá humanitární mise, jíž se Thunbergová účastní. Při té minulé v červnu byla společně se dvanácti členy posádky lodi Madleen zadržena izraelskými úřady v mezinárodních vodách, den předtím, než se měli dostat do Gazy.

Flotila, která spadá pod Freedom Flotilla Coalition, posílá humanitární lodě do oblasti od roku 2008. Kromě snahy o doručení jídla, dětské výživy a zdravotnických potřeb má za cíl také upozornit veřejnost na situaci v Gaze, kde od začátku války bylo zabito už nejméně 63 633 Palestinců.

Bezpečnost účastníků není zaručena. V minulosti bylo zabito nejméně deset aktivistů a mnoho dalších bylo zraněno. Yasemin Acarová, německá aktivistka, která se plavila s Thunbergovou na Madleenu a je součástí i této mise, uvedla, že to mnozí lidé považují za sebevražednou misi, což je podle ní pravda. „Otázka by ale měla znít, proč se máme bát o život, když vezeme jen humanitární pomoc lidem, kteří trpí hladomorem,“ dodala.

S tím souhlasí i Thunbergová a říká, že Izrael se cítí být vyňatý z mezinárodního práva a svět mu to do značné míry umožňuje. Thiago Ávila, brazilský aktivista, který také cestoval na Madleenu a nyní se účastní nynější flotily, řekl, že jediné, co je drží při životě, je viditelnost, kterou jim dává mezinárodní společenství.

Svět podle něj sleduje tuto misi, protože v Gaze panuje naléhavá situace. Lidé už jsou unaveni z pohledu na umírající a vyhladovělé děti, bombardované nemocnice, školy a domy. Thunbergová, která v roce 2019 získala titul nejmladší „Osobnost roku“ magazínu Time a pětkrát byla nominována na Nobelovu cenu míru, říká, že lidé na celém světě jsou s tímto hnutím.

Tvrdí, že se svět postavil na stranu, která není válečnická. To vidíme každý den, když se objevují nové záběry z Gazy a od neuvěřitelně odvážných novinářů, kteří riskují život, aby o zvěrstvech informovali.

Mnoho lidí si dříve neuvědomovalo, co se děje v Gaze, ale dnes už se nikdo nemůže vymlouvat, že nevěděl. Každý den jsou zveřejňovány záběry vyhladovělých dětí a zoufalých rodičů hledajících své děti pod troskami. Podle Thunbergové „kdokoli, kdo má v sobě alespoň špetku lidskosti a zdravého rozumu, vidí, že pro nic z toho neexistuje absolutně žádné ospravedlnění, ať už Izrael používá jakkoli absurdně smyšlené argumenty“.

včera

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Související

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

Více souvisejících

Greta Thunbergová (aktivistka)

Aktuálně se děje

před 53 minutami

Greta Thunbergová

Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze

Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.

před 2 hodinami

včera

včera

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?

Nekonvenční téma probírali na své schůzce v Pekingu čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin. Mluvili o tom, zda je možné se stát nesmrtelným díky transplantacím orgánů. Podle Putina se mohou lidské orgány opakovaně transplantovat, aby tak člověk „mládl a mládl“ a teoreticky se vyhnul stárnutí na neurčito.

včera

Slavia

Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci

Až k bezprecedentnímu kroku vyvrcholil bublající spor mezi fotbalovou Slavií a deníkem Sport, jenž je ve vlastnictví miliardáře a majitele pražské Sparty Daniela Křetínského. Nejnovější vlna v rámci tohoto dlouhodobého sporu vypukla poté, co přišel deník se spekulacemi kolem odchodu Christose Zafeirise ze Slavie do PAOKu Soluň. Na síti X tak v reakci na to přišel slávistický předseda představenstva Jaroslav Tvrdík s tím, že se klub bude domáhat omluvy ze strany Sportu za to, jakým způsobem o situaci informuje. Všechno nakonec skončilo radikálním krokem – odebráním akreditací novinářům Sportu na domácí zápasy nejen Slavie, ale i klubů Plzně a Ostravy, které se k Pražanům v této věci přidaly a vydaly k tomu společné prohlášení.

včera

Fotbal je nejpopulárnějším sportem.

Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška

Podobně jako letos v červnu v domácím prostředí, i tentokrát si čeští fotbalisté poradili s Černou Horou a to i když hráli na stadionu v Podgorici. Výhrou 2:0 navázali Češi na předchozích šest vzájemných zápasů s tímto balkánským soupeřem, které pokaždé dokázali vyhrát. O poslední sedmou páteční výhru se postarali svými přesnými trefami Červ a Černý, přičemž tyto přesné trefy lemovaly zápas, jelikož Červ se trefil už ve 3. minutě a Černý až v šesté minutě závěrečného nastavení. Navzdory aktivnímu vstupu Čechů do utkání tempo z jejich strany postupně upadalo, přestože si i nadále vytvářeli velké množství šancí, které ale nedokázali využít. Ve druhé půli však ale přicházely i chyby při rozehrávce, ale soupeř je naštěstí nepotrestal.

včera

Palestina, pásmo Gazy

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel

„Dozvěděl jste se o víkendu, že jste mrtvý?“ Zeptal se sarkasticky reportér Peter Doocy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten odpověděl stroze: „Ne.“ Spekulace, které se šířily na sociálních sítích, neřekly nic o jeho zdravotním stavu. Ale odhalily, v jaké kultuře dnes žijeme. Ta je plná konspiračních teorií, liberálních fantazií o jeho smrti a touhy po pozornosti.

včera

včera

Prezident Trump

Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem

Americký prezident Donald Trump varoval, že pokud venezuelské stíhačky ohrozí americké námořní lodě, budou bez milosti sestřeleny. Toto velmi ostré prohlášení přišlo poté, co venezuelské vojenské letouny již podruhé za dva dny přeletěly v blízkosti amerického plavidla u pobřeží Jižní Ameriky.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila

Boje na Ukrajině se stále mění a nejnovější vývoj technologií zásadně ovlivňuje dění na frontě. Velmi důležitou roli dnes hrají drony a jejich nasazení pro průzkum, záchranu, útoky i obranu. Jak popisuje zástupce velitele praporu Da Vinciho vlků, Afer, útoky ruských sil se změnily. Nepoužívají už velké skupiny s obrněnými vozidly, ale pokoušejí se o infiltraci po jednotlivcích, kteří se snaží vyhnout ukrajinským dronům. Poté se pokouší seskupit a zaútočit.

včera

včera

Donald Trump

Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?

Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.

včera

včera

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

včera

5. září 2025 21:20

5. září 2025 20:03

5. září 2025 19:16

5. září 2025 18:42

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy