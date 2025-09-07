Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze

Během plavby na humanitární lodi směřující do Gazy prohlásila švédská aktivistka Greta Thunbergová, že britský premiér Keir Starmer má „právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě“. Ve svém prohlášení pro The Guardian zdůraznila, že chybí ti, kteří by podle mezinárodního práva měli konat, a vyzvala britského premiéra, aby se postavil za spravedlnost. Reagovala tak na plánovanou schůzku Starmera s izraelským prezidentem Isaakem Herzogem, proti kterému se už dříve ohradili i někteří britští poslanci.
Thunbergová dále uvedla, že pro označení těch, kteří „stojí na špatné straně dějin“, podporují válečné zločiny nebo se jich dokonce dopouštějí, zatím neexistují výstižná slova. Naznačila, že se to v budoucnu změní a že nově vzniklé hanlivé výrazy budou směřovat k lidem, jako je právě Starmer. Řekla, že se lidé po celém světě „probouzejí“ a odmítají jen „přihlížet živému přenosu genocidy“.
Aktivistka také poznamenala, že ačkoli občané po celém světě projevují solidaritu, vládní představitelé a politici se dostatečně neangažují. Podle ní mají vlády a mocní lidé právní a morální povinnost jednat, aby genocidě zabránili a nepodporovali režim, který Thunbergová označuje za apartheid.
Downing Street zatím nepotvrdila, zda se premiér se Herzogem setká. Izraelský prezident byl Mezinárodním soudním dvorem obviněn z toho, že označil „celý národ“ Palestiny za viníka útoku Hamásu z 7. října 2023. Při útoku bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo vzato jako rukojmí.
Greta Thunbergová je na misi s flotilou Global Sumud, jejíž součástí jsou stovky aktivistů. Cílem je poskytnout právní pomoc Gaze, kde podle zprávy OSN z minulého měsíce civilisté čelí „hladomoru v té nejryzejší podobě“.
Toto je už druhá humanitární mise, jíž se Thunbergová účastní. Při té minulé v červnu byla společně se dvanácti členy posádky lodi Madleen zadržena izraelskými úřady v mezinárodních vodách, den předtím, než se měli dostat do Gazy.
Flotila, která spadá pod Freedom Flotilla Coalition, posílá humanitární lodě do oblasti od roku 2008. Kromě snahy o doručení jídla, dětské výživy a zdravotnických potřeb má za cíl také upozornit veřejnost na situaci v Gaze, kde od začátku války bylo zabito už nejméně 63 633 Palestinců.
Bezpečnost účastníků není zaručena. V minulosti bylo zabito nejméně deset aktivistů a mnoho dalších bylo zraněno. Yasemin Acarová, německá aktivistka, která se plavila s Thunbergovou na Madleenu a je součástí i této mise, uvedla, že to mnozí lidé považují za sebevražednou misi, což je podle ní pravda. „Otázka by ale měla znít, proč se máme bát o život, když vezeme jen humanitární pomoc lidem, kteří trpí hladomorem,“ dodala.
S tím souhlasí i Thunbergová a říká, že Izrael se cítí být vyňatý z mezinárodního práva a svět mu to do značné míry umožňuje. Thiago Ávila, brazilský aktivista, který také cestoval na Madleenu a nyní se účastní nynější flotily, řekl, že jediné, co je drží při životě, je viditelnost, kterou jim dává mezinárodní společenství.
Svět podle něj sleduje tuto misi, protože v Gaze panuje naléhavá situace. Lidé už jsou unaveni z pohledu na umírající a vyhladovělé děti, bombardované nemocnice, školy a domy. Thunbergová, která v roce 2019 získala titul nejmladší „Osobnost roku“ magazínu Time a pětkrát byla nominována na Nobelovu cenu míru, říká, že lidé na celém světě jsou s tímto hnutím.
Tvrdí, že se svět postavil na stranu, která není válečnická. To vidíme každý den, když se objevují nové záběry z Gazy a od neuvěřitelně odvážných novinářů, kteří riskují život, aby o zvěrstvech informovali.
Mnoho lidí si dříve neuvědomovalo, co se děje v Gaze, ale dnes už se nikdo nemůže vymlouvat, že nevěděl. Každý den jsou zveřejňovány záběry vyhladovělých dětí a zoufalých rodičů hledajících své děti pod troskami. Podle Thunbergové „kdokoli, kdo má v sobě alespoň špetku lidskosti a zdravého rozumu, vidí, že pro nic z toho neexistuje absolutně žádné ospravedlnění, ať už Izrael používá jakkoli absurdně smyšlené argumenty“.
Související
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
Thunbergová je divná, prohlásil Trump. Aktivistka mu úder vrátila
Greta Thunbergová (aktivistka)
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 2 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
včera
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
včera
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
včera
Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí
5. září 2025 21:20
USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním
5. září 2025 20:03
OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou
5. září 2025 19:16
Fintokei odstartovalo sérii změn, které mají posunout prop trading o krok dál
5. září 2025 18:42
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák