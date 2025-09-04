Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých

Mimořádná tragédie otřásla ve středu Portugalskem. Populární lisabonská lanovka Gloria během jízdy s cestujícími vykolejila a havarovala. Nejméně 15 lidí přišlo o život, dalších 18 osob utrpělo zranění. Podle BBC není v tuto chvíli jasné, co smrtelnou nehodu zapříčinilo.
Nehoda se stala přibližně pět minut po 18. hodině nedaleko ulice Avenida da Liberdade. Na místo vyrazilo přes 60 záchranářů s více než dvěma desítkami vozidel. Ze záběrů, které se objevily na sociálních sítích, je patrné, že vůz se převrátil a byl velmi poškozen.
Podle úřadů je zatím brzy na to, aby byla stanovena příčina tragédie. Podle portugalského deníku Observador mělo dojít k přetržení kabelu na trase lanovky, což vedlo ke ztrátu kontroly nad vozem a jeho nárazu do přilehlé budovy.
Záchranáři potvrdili, že nehodu nepřežilo nejméně 15 lidí. Dalších 18 osob utrpělo zranění, pět zraněných je ve vážném stavu. Třináct pacientů, včetně dítěte, je zraněno jen lehce. Několik obětí jsou zahraniční občané, přesný počet zatím není znám.
Lanovka Gloria pojme až 43 pasažérů a těší se velké oblibě mezi turisty, kteří dorazí do hlavního města Portugalska. Vzhledem k tomu, že přišlo o život či utrpělo zranění nejméně 33 osob, je zřejmé, že vůz byl v okamžiku nehody velmi zaplněný.
Žluté lanovky jsou v Lisabonu oblíbeným dopravním prostředkem, protože pomáhají s dopravou v příkrých uličkách města. Lanovka Gloria zahájila provoz v roce 1885 a o tři dekády později byla elektrifikována.
Zdroj: David Holub