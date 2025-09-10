Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům

Americký prezident Donald Trump nechal bez odpovědi první novinářskou prosbu o reakci na průnik ruských dronů do Polska. Jeden z bezpilotních strojů tam zasáhl a poškodil rodinný dům. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Trump byl již některými americkými politiky vyzván k dalším krokům na pomoc Ukrajině.
Jak ukazují záběry zveřejněné na sociálních sítích, Trump byl dotázán při odchodu z restaurace ve Washingtonu. Šéf Bílého domu nicméně čelil i dalším otázkám na jiná témata, neodpověděl ani na jednu jedinou.
Trumpa již vyzval k činům například republikánský kongresman Joe Wilson, podle kterého došlo k ruskému útoku íránskými drony na Polsko. Politik připomněl, že to není ani týden, co nový polský prezident Karol Nawrocki navštívil Spojené státy americké.
"Jedná se o válečný akt a my jsme vděční spojencům v NATO za jejich rychlou reakci na pokračující nevyprovokovanou agresi válečného zločince Putina proti svobodným a produktivním národům," napsal Wilson na sociální síti X.
Trumpa následně vyzval k uvalení dalších sankcí, které by měly vést k bankrotu ruské válečné mašiny, a také k poskytnutí dalších zbraní Ukrajině, které by Kyjev mohl použít k zásahům na ruském území.
"Putin se nespokojí s porážkou na Ukrajině, kde bombarduje matky s dětmi. Teď přímo zkouší naše odhodlání na území NATO. Putin prohlásil, že 'Rusko nezná hranice'. Svobodné a prosperující národy poučí Rusko o hranicích," dodal kongresman.
Nad Polsko proniklo v noci na středu celkem 19 bezpilotních strojů, čtyři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou. Trosky jednoho ze strojů spadly na rodinný dům v obci Wyryki. Další drony byly nalezeny na několika různých místech.
Donald Trump , válka na Ukrajině , Drony , Polsko , Rusko , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina
Ruský letecký útok zabil nejméně 21 civilistů v ukrajinské vesnici Jarova v Doněcké oblasti, kde lidé čekali na výplatu důchodů. Útok se odehrál v blízkosti frontové linie a podle ukrajinských úřadů zranil i mnoho dalších lidí.
Zdroj: Libor Novák