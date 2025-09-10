Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům

Lucie Podzimková

10. září 2025 11:47

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump nechal bez odpovědi první novinářskou prosbu o reakci na průnik ruských dronů do Polska. Jeden z bezpilotních strojů tam zasáhl a poškodil rodinný dům. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Trump byl již některými americkými politiky vyzván k dalším krokům na pomoc Ukrajině. 

Jak ukazují záběry zveřejněné na sociálních sítích, Trump byl dotázán při odchodu z restaurace ve Washingtonu. Šéf Bílého domu nicméně čelil i dalším otázkám na jiná témata, neodpověděl ani na jednu jedinou.

Trumpa již vyzval k činům například republikánský kongresman Joe Wilson, podle kterého došlo k ruskému útoku íránskými drony na Polsko. Politik připomněl, že to není ani týden, co nový polský prezident Karol Nawrocki navštívil Spojené státy americké.

"Jedná se o válečný akt a my jsme vděční spojencům v NATO za jejich rychlou reakci na pokračující nevyprovokovanou agresi válečného zločince Putina proti svobodným a produktivním národům," napsal Wilson na sociální síti X. 

Trumpa následně vyzval k uvalení dalších sankcí, které by měly vést k bankrotu ruské válečné mašiny, a také k poskytnutí dalších zbraní Ukrajině, které by Kyjev mohl použít k zásahům na ruském území. 

"Putin se nespokojí s porážkou na Ukrajině, kde bombarduje matky s dětmi. Teď přímo zkouší naše odhodlání na území NATO. Putin prohlásil, že 'Rusko nezná hranice'. Svobodné a prosperující národy poučí Rusko o hranicích," dodal kongresman. 

Nad Polsko proniklo v noci na středu celkem 19 bezpilotních strojů, čtyři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou. Trosky jednoho ze strojů spadly na rodinný dům v obci Wyryki. Další drony byly nalezeny na několika různých místech. 

včera

Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

Donald Trump válka na Ukrajině Drony Polsko Rusko USA (Spojené státy americké) Ukrajina

