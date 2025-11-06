Trump nařídil jaderné testy, ale k podnikatelům mluví jinak. Má prý plán

Americký prezident Donald Trump v uplynulých dnech nařídil přípravu testování jaderných zbraní. O to větším překvapením jsou jeho nejnovější slova k podnikatelům. Trump prohlásil, že Washington pracuje s Moskvou i Pekingem na plánu jaderného odzbrojování.
Trump na podnikatelském fóru v Miami vyzdvihl všeobecnou úroveň amerických zbraní. "Vyrábíme nejlepší vybavení, nejlepší střely, nejlepší rakety, všechno nejlepší. Předělali jsme naše jaderné zbraně, jsme největší jadernou silou. Nerad to přiznávám, protože je to hrozné, byla by to hrozná situace, kdybychom je museli použít," uvedl šéf Bílého domu.
Podnikatelům sdělil, že Rusko je v počtu jaderných zbraní druhé a Čína s odstupem třetí. "Oni nás doženou během čtyř nebo pěti let. Možná pracujeme na plánu odzbrojení nás třech, tak uvidíme, jak to půjde," dodal.
Trump nicméně v uplynulých dnech oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Záměr uveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a poté, co ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.
"Vzhledem k testovacím programům jiných zemí jsem pověřil ministerstvo války, aby zahájilo testování našich jaderných zbraní na stejném základě," uvedl Trump a dodal, že proces má začít okamžitě. Podle něj mají USA největší jaderný arzenál na světě, následovaný Ruskem, zatímco Čína "je s velkým odstupem třetí".
Ruský prezident Vladimir Putin už v reakci nařídil ministerstvům a dalším úřadům, aby prověřily, zda je třeba začít s přípravou testování jaderných zbraní. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. "Nařizuji ministerstvu zahraničí, ministerstvu obrany a tajným službám, aby shromáždily a analyzovaly další informace k této věci a požádaly o potenciální začátek příprav testů jaderných zbraní," řekl Putin s tím, že chce být informován o dalším postupu.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov zdůraznil, že je nutné přesně pochopit ruské úmysly. Moskva chce podle jeho slov jen zjistit, zda jsou přípravy jaderných testů opravdu nutné, ale raději by s nimi nezačínala. Prezident podle Peskova zdůraznil, že Rusko se nadále chce řídit mezinárodními dohodami.
"Putin s ohledem na to, co účastníci jednání (ruské) Rady bezpečnosti řekli na jeho začátku, nařídil, aby se posoudilo, jestli je nutné začít s přípravami," vysvětlil mluvčí. "Nezačínáme s přípravami hned teď. Nejdřív se snažíme zjistit, jestli s nimi - s ohledem na to, co slyšíme od Spojených států amerických - musíme začít. Je velmi důležité tomu porozumět a přesně pochopit ruské úmysly," dodal Peskov.
Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.
