Trump navrhuje, aby USA koupily TikTok

TikTok čelí v USA dlouhodobému tlaku kvůli svým vazbám na čínskou mateřskou společnost ByteDance. Podle amerických zákonodárců by mohla aplikace představovat bezpečnostní hrozbu, protože údajně shromažďuje citlivá data amerických uživatelů.

V reakci na to Trump podepsal výkonný příkaz, který dává TikToku lhůtu do dubna 2025 na nalezení nového majitele. Pokud ByteDance firmu neprodá, aplikace bude v USA zakázána.

Trump nyní přišel s myšlenkou, že by TikTok mohl být převeden do nově vzniklého amerického státního investičního fondu. Ten by fungoval podobně jako fondy v Norsku nebo Saúdské Arábii, které investují státní peníze do akcií, dluhopisů či nemovitostí.

„Jiné země mají své státní investiční fondy. Možná uděláme něco podobného a dáme do něj TikTok,“ řekl Trump a naznačil, že by do projektu mohli vstoupit soukromí investoři.

Plán však naráží na řadu překážek. Není jasné, kdo by fond spravoval ani kde by vzal desítky miliard dolarů, které by na koupi TikToku potřeboval. Podle expertů je také otázkou, zda by Čína vůbec umožnila prodej klíčového algoritmu TikToku, který je jádrem celé aplikace.

Dalším problémem je, že pokud by se TikTok ocitl ve vlastnictví americké vlády, mohlo by to narazit na první dodatek ústavy, který chrání svobodu projevu. Státní vlastnictví by mohlo vést k problémům s moderováním obsahu, protože by vláda nemohla omezovat ani podporovat určité názory.

„Pokud by TikTok vlastnil stát, stal by se v podstatě neřiditelným,“ upozornil právní expert Alan Rozenshtein z Minnesotské univerzity.

Zatímco politici se přou o budoucnost TikToku, jeho američtí uživatelé návrh odmítají. Na sociální síti se množí videa, v nichž lidé kritizují myšlenku státního vlastnictví:

„Kdo by chtěl být na platformě, kterou vlastní vláda? To je naprosto šílené,“ komentoval jeden z uživatelů. Další varoval, že státní kontrola by mohla vést k omezení svobody slova.

„Tohle je fakt dystopické. Vláda by měla vlastnit sociální síť? To je velké ne!“ zaznělo v jiném videu.

Zatím není jasné, zda se Trumpův plán na státní odkoupení TikToku vůbec dostane do praxe. Čas se krátí, a pokud se nenajde kupec, může aplikace v USA definitivně skončit. To by mělo zásadní dopad nejen na její uživatele, ale i na vztahy mezi USA a Čínou.