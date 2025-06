Trump odmítá jednání s Íránem, tvrdí, že USA zcela zničily íránská jaderná zařízení

Evropská komise plánuje výrazný posun v klimatické politice: od roku 2036 umožní členským státům, aby část svého úsilí o snižování emisí "outsourcovaly" do chudších zemí. Vyplývá to z návrhu, k němuž získal přístup server Politico. Tento krok však budí kritiku – a to i od vědeckých poradců samotné EU.