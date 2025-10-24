Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.
Kanadský premiér Mark Carney přitom dříve uvedl, že se zaměří na zdvojnásobení kanadského exportu do zemí mimo Spojené státy. Toto rozhodnutí přichází v reakci na hrozbu, kterou pro kanadskou ekonomiku představují Trumpova cla. Kancelář premiéra Carneyho na žádost o komentář ve čtvrtek večer okamžitě nereagovala.
Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že Nadace Ronalda Reagana oznámila podvodné použití reklamy ze strany Kanady. Tato reklama je podle něj FALEŠNÁ a nepravdivě ukazuje Ronalda Reagana, jak mluví proti clům. Prezident dodal, že reklama v hodnotě 75 000 dolarů byla vytvořena jen proto, aby narušila rozhodování Nejvyššího soudu USA a dalších soudů.
Prezident zdůraznil, že cla jsou velice důležitá pro národní bezpečnost a hospodářství Spojených států. S odvoláním na "pobuřující chování" Kanady prohlásil, že veškerá obchodní jednání s touto zemí jsou tímto okamžikem ukončena. Již v průběhu čtvrtka Nadace a institut Ronalda Reagana na síti X uvedly, že reklama vytvořená vládou Ontaria nepřesně interpretuje projev Ronalda Reagana o volném a spravedlivém obchodu z dubna 1987.
Nadace zároveň dodala, že Ontario nezískalo její povolení k použití a úpravě originálních pasáží projevu. Uvedla také, že zvažuje právní kroky v této věci, a veřejnost vyzvala ke zhlédnutí neupraveného videa Reaganova projevu. Premiér Carney se s Trumpem setkal už na začátku tohoto měsíce.
Schůzka měla za cíl zmírnit obchodní napětí mezi oběma státy a Mexikem před blížícím se přezkumem dohody USMCA. Tuto obchodní dohodu Trump vyjednal během svého prvního funkčního období, ale jeho vztah k ní se od té doby zhoršil. Více než tři čtvrtiny veškerého kanadského exportu směřují do USA.
Přes hranici se denně přepravuje zboží a služby v hodnotě téměř $3,6 miliardy kanadských dolarů, což je v přepočtu $2,7 miliardy amerických dolarů. Premiér provincie Ontario Doug Ford minulý týden na síti X zveřejnil odkaz na danou reklamu s oznámením o spuštění nové kampaně v USA. Zdůraznil, že vláda použije všechny dostupné prostředky, aby obhajovala zrušení amerických cel na kanadské zboží.
Ford uvedl, že cesta k prosperitě vede přes vzájemnou spolupráci. Prezident Trump na začátku tohoto týdne potvrdil, že reklamu v televizi viděl, a řekl, že to dokazuje dopad, který jeho cla mají. V té době ještě uvedl, že by na místě Kanady udělal to samé.
Prezident v minulosti inicioval zavedení vysokých cel na mnoho druhů zboží z Kanady. Kanadská vláda v dubnu uvalila odvetná cla na některé americké zboží. Udělala však výjimky pro konkrétní automobilky, aby mohly dovážet určitý počet vozidel.
Trumpova cla zasáhla hlavně kanadský automobilový průmysl, který je z velké části soustředěný v Ontariu. Například automobilový gigant Stellantis tento měsíc oznámil, že přesune jednu výrobní linku z Ontaria do Illinois.
Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.
Zdroj: Libor Novák