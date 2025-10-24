Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Libor Novák

24. října 2025 8:21

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

Kanadský premiér Mark Carney přitom dříve uvedl, že se zaměří na zdvojnásobení kanadského exportu do zemí mimo Spojené státy. Toto rozhodnutí přichází v reakci na hrozbu, kterou pro kanadskou ekonomiku představují Trumpova cla. Kancelář premiéra Carneyho na žádost o komentář ve čtvrtek večer okamžitě nereagovala.

Trump ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že Nadace Ronalda Reagana oznámila podvodné použití reklamy ze strany Kanady. Tato reklama je podle něj FALEŠNÁ a nepravdivě ukazuje Ronalda Reagana, jak mluví proti clům. Prezident dodal, že reklama v hodnotě 75 000 dolarů byla vytvořena jen proto, aby narušila rozhodování Nejvyššího soudu USA a dalších soudů.

Prezident zdůraznil, že cla jsou velice důležitá pro národní bezpečnost a hospodářství Spojených států. S odvoláním na "pobuřující chování" Kanady prohlásil, že veškerá obchodní jednání s touto zemí jsou tímto okamžikem ukončena. Již v průběhu čtvrtka Nadace a institut Ronalda Reagana na síti X uvedly, že reklama vytvořená vládou Ontaria nepřesně interpretuje projev Ronalda Reagana o volném a spravedlivém obchodu z dubna 1987.

Nadace zároveň dodala, že Ontario nezískalo její povolení k použití a úpravě originálních pasáží projevu. Uvedla také, že zvažuje právní kroky v této věci, a veřejnost vyzvala ke zhlédnutí neupraveného videa Reaganova projevu. Premiér Carney se s Trumpem setkal už na začátku tohoto měsíce.

Schůzka měla za cíl zmírnit obchodní napětí mezi oběma státy a Mexikem před blížícím se přezkumem dohody USMCA. Tuto obchodní dohodu Trump vyjednal během svého prvního funkčního období, ale jeho vztah k ní se od té doby zhoršil. Více než tři čtvrtiny veškerého kanadského exportu směřují do USA.

Přes hranici se denně přepravuje zboží a služby v hodnotě téměř $3,6 miliardy kanadských dolarů, což je v přepočtu $2,7 miliardy amerických dolarů. Premiér provincie Ontario Doug Ford minulý týden na síti X zveřejnil odkaz na danou reklamu s oznámením o spuštění nové kampaně v USA. Zdůraznil, že vláda použije všechny dostupné prostředky, aby obhajovala zrušení amerických cel na kanadské zboží.

Ford uvedl, že cesta k prosperitě vede přes vzájemnou spolupráci. Prezident Trump na začátku tohoto týdne potvrdil, že reklamu v televizi viděl, a řekl, že to dokazuje dopad, který jeho cla mají. V té době ještě uvedl, že by na místě Kanady udělal to samé.

Prezident v minulosti inicioval zavedení vysokých cel na mnoho druhů zboží z Kanady. Kanadská vláda v dubnu uvalila odvetná cla na některé americké zboží. Udělala však výjimky pro konkrétní automobilky, aby mohly dovážet určitý počet vozidel.

Trumpova cla zasáhla hlavně kanadský automobilový průmysl, který je z velké části soustředěný v Ontariu. Například automobilový gigant Stellantis tento měsíc oznámil, že přesune jednu výrobní linku z Ontaria do Illinois.

včera

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy

Spojené státy americké oznámily uvalení nových sankcí, které míří na dvě největší ropné společnosti v Rusku, Rosněfť a Lukoil. Tato opatření mají zvýšit tlak na Moskvu, aby se zapojila do vyjednávání o mírové dohodě na Ukrajině. Prezident Donald Trump uvedl, že jeho rozhovory s Vladimirem Putinem nikam nevedou, přestože jsou vždy dobré. Řekl to po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, s nímž jednal o průběhu mírových jednání.

Více souvisejících

Donald Trump Kanada

Aktuálně se děje

před 28 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

před 1 hodinou

včera

Miloš Zeman

Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět

Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad. 

včera

včera

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

včera

včera

včera

Větrný rukáv

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko

Finský premiér Petteri Orpo vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby povolil Ukrajině používat americké řízené střely dlouhého doletu Tomahawk k úderům na cíle hluboko uvnitř Ruska. Orpo, jehož země sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouhou hranici a patří mezi nejvíce jestřábí evropské země v oblasti bezpečnosti, to uvedl v rozhovoru pro Politico.

včera

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá

Nejvyšší soud Organizace spojených národů, Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ), ve středu rozhodl, že Izrael musí zajistit základní potřeby Palestinců v Gaze a povolit vstup humanitárním agenturám OSN do enklávy. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon označil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „hanebné“. Verdikt sice není právně závazný, ale ICJ věří, že má „velkou právní váhu a morální autoritu“.

včera

Marija Zacharovová, též Ocelová Marija

EU řeší, co s ruskými aktivy. Rusko hrozí „bolestivou reakcí“, pokud je zabaví

Ruské ministerstvo zahraničí varovalo Evropskou unii před konfiskací zmrazených ruských aktiv, která jsou uložena u společnosti Euroclear. Mluvčí Marija Zacharovová ve čtvrtek prohlásila, že takový krok by byl považován za „krádež“ a vyvolal by „bolestivou reakci“ ze strany Moskvy. Podle ní EU nemá pro takový akt žádný právní základ.

včera

Dmitrij Medveděv

Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce

Spojené státy uvalily sankce na klíčové ruské ropné giganty, což vyvolalo v Moskvě smršť emocí a rozporuplných reakcí. Prezident Donald Trump tak poprvé přímo zasáhl velké energetické společnosti Rosněfť a Lukoil, což je významný obrat. Reakce spojenců Vladimira Putina se pohybovaly od popírání dopadu přes hněv až po připomínání údajně dojednaných ekonomických dohod.

včera

Marija Zacharovová

Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení

Rusko označilo cvičení NATO zahrnující jaderné zbraně za „hluboce destabilizující“ a varovalo, že povedou ke zvýšení napětí a rizika. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že samotná existence „společných jaderných misí“, v rámci nichž země Aliance pravidelně zdokonalují své dovednosti v kolektivním použití amerických jaderných zbraní nasazených v Evropě, je krajně destabilizující. NATO provedlo své hlavní každoroční jaderné cvičení tento měsíc, převážně v Severním moři, daleko od Ruska a Ukrajiny. Zacharovová zdůraznila, že Moskva nebude tato cvičení ignorovat a zohlední je při svém vojenském plánování.

včera

Lesní požár

Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?

V roce 2024 shořelo na Ukrajině téměř milion hektarů půdy, což je více než dvojnásobek plochy spálené ve stejném období v celé Evropské unii. Zatímco požáry v horkém a suchém počasí podporovaly miny a ostřelování, záběry z dronů útočících na hasiče vyvolávají otázku válečných zločinů. Analýza satelitních snímků, monitorovacích dat a svědectví z místa spojuje ničení ukrajinských lesů přímo s ruskou invazí. Nejvíce zasažené oblasti se táhnou v oblouku podél frontové linie.

včera

Tomáš Řepa

„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak bezpilotní letouny za poslední léta promluvily do vývoje moderního konfliktu, zejména toho na Ukrajině. Promluvil také o připravenosti Evropy i České republiky na případnou dronovou válku. „Je zjevné, že evropské armády na tyto hrozby nyní dostatečně připravené nejsou a změní se to až postupem času v horizontu měsíců, ale spíše až let,“ upozornil.

včera

Barma, ilustrační foto

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

V Myanmaru dochází k výraznému posunu vojenské rovnováhy ve prospěch junty. Tento trend nejlépe ilustruje osud města Kyaukme, které leží na hlavní obchodní trase z čínských hranic. Po měsících tvrdých bojů získala město loni povstalecká Národní osvobozenecká armáda Ta'ang (TNLA). Tato akce byla vnímána jako klíčové vítězství opozice, signalizující možný úpadek morálky vojenské junty, která se chopila moci při převratu v roce 2021. Avšak armádě stačily pouhé tři týdny k tomu, aby Kyaukme tento měsíc dobyla zpět.

včera

Marco Rubio na zápase UFC 316

Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze

Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“

včera

Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5

Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

včera

Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance

Na základě středeční dohody by Ukrajina mohla od Švédska zakoupit až 150 stíhaček Gripen. Jejich financování by mělo proběhnout prostřednictvím zmrazených ruských aktiv. Ukrajina již disponuje americkými stíhačkami F-16 a francouzskými Mirage 2000. Stíhačky Gripen jsou však dlouhodobě vyzdvihovány jako praktičtější pro ukrajinské bojiště. Například jejich konstrukce umožňuje vzlety a přistání nejen na ranvejích, ale i na civilních silnicích, což jim dovoluje operovat z rozptýlených míst mimo letiště.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy