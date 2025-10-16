Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zvážil umožnění izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi obnovit vojenské operace v Gaze. Stalo by se tak v případě, že by hnutí Hamás nedodrželo podmínky dohody o příměří. Pro CNN uvedl, že se izraelské síly mohou do ulic vrátit „jakmile řeknu“.

Trump v krátkém telefonickém rozhovoru konstatoval, že situace s Hamásem bude rychle vyřešena. Tato vyjádření přichází v době, kdy Izrael obviňuje Hamás, Spojenými státy označenou teroristickou organizaci, z nedodržování dohody o předání živých i zesnulých rukojmích. Jednání mělo vést k ukončení bojů v Gaze.

V Izraeli tato situace vyvolává rostoucí hněv. Tamní úřady již informovaly OSN o snížení či zpoždění dodávek humanitární pomoci do Gazy. Důvodem je malý počet vrácených těl zemřelých rukojmích. I přes napětí však křehké příměří prozatím trvá.

Bod čtyři Trumpova dvacetibodového mírového plánu stanovil, že do 72 hodin od veřejného přijetí dohody Izraelem budou vrácena všechna rukojmí, živá i zesnulá. K tomuto ránu byla sice do Izraele navrácena všechna, tedy dvacet, živých izraelských rukojmích. Avšak Hamás předal jen osm těl, z toho čtyři včerejší noc.

Izraelská armáda navíc oznámila, že jedno z těl nepatří izraelskému rukojmí. Podle zdroje obeznámeného se situací se očekává vrácení dalších čtyř až pěti těl v dnešní večerní době. Trump zdůraznil, že záchrana živých rukojmích je důležitá sama o sobě, a označil ji za stěžejní.

Dva vysoce postavení američtí poradci po Trumpově rozhovoru pro CNN prohlásili, že Spojené státy nepovažují selhání Hamásu v předání ostatků zesnulých rukojmích za porušení závazků v rámci příměří. USA získaly prostřednictvím zprostředkovatelů ujištění od této skupiny, že udělají maximum pro nalezení a navrácení zbývajících těl. Spojené státy aktivně pracují se zprostředkovateli na poskytování zpravodajské a logistické podpory pro lokalizaci ostatků. Ty mohou být v mnoha případech pohřbeny pod sutinami po dvouleté válce.

V dnech po propuštění rukojmích došlo k násilným střetům mezi Hamásem a rivalskými skupinami. Jeden incident dokonce vyústil ve zjevnou veřejnou popravu. Trump dříve varoval, že se Hamás musí odzbrojit, jinak budou odzbrojeni oni.

Jeho dvacetibodový plán počítá s budoucím uspořádáním, ve kterém Hamás nebude mít žádnou roli ve správě Gazy, která má být demilitarizována a pod nezávislým dohledem. Administrativa nicméně připustila, že je stále nutné pracovat na řešení budoucnosti Gazy. Dohoda, která vedla k propuštění rukojmích, je pouze první fází.

Trump sdělil CNN, že Hamás momentálně „vstupuje a čistí gangy, násilné gangy.“ Na otázku, zda je možné, že Hamás popravuje nevinné Palestince, odvětil, že na tom provádí průzkum a že se to zjistí. Uvedl, že by se mohlo jednat o „gangy a něco navíc.“

Šestý bod Trumpova mírového plánu uvádí, že jakmile budou navrácena všechna rukojmí, členům Hamásu, kteří se zavážou k mírovému soužití a složí zbraně, bude udělena amnestie. Členům Hamásu, kteří si přejí opustit Gazu, bude zajištěn bezpečný průchod do přijímajících zemí.

Na otázku, co se stane, pokud se Hamás odmítne odzbrojit, Trump odpověděl, že o tom přemýšlí. Podle něj se Izrael vrátí do ulic Gazy, jakmile Trump řekne slovo. Dále dodal, že pokud by Izrael mohl, tak by je „roznosili na kopytech.“ Trump prozradil, že musel Izraelské obranné síly a Netanjahuovu administrativu držet zpátky.

Trump však vyjádřil optimismus ohledně dlouhodobých vyhlídek na mír. Zmínil zejména silnou podporu dalších zemí v regionu. Uvedl, že součástí dohody o příměří je 59 zemí. Zřejmě odkazoval na ty, které se zúčastnily slavnostního podpisu dokumentu v Egyptě, nebo vyjádřily podporu. Podle něj chtějí být součástí Abrahamovských dohod, nyní, když Írán není problém.

Trump rovněž oznámil, že pokračuje v úsilí o ukončení války Ruska proti Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má navštívit Bílý dům v pátek. Trump řekl, že na ruské záležitosti tvrdě pracuje. Uvažoval, co by byl větší úspěch – mír na Blízkém východě, nebo mezi Ruskem a Ukrajinou.

Reportér CNN poznamenal, že konflikt na Blízkém východě bylo historicky obtížnější ukončit. Trump souhlasil s tím, že jeden trvá tři roky, zatímco druhý tři tisíce let. Trump věnoval část rozhovoru kritice médií. Konkrétně nesouhlasil s nedávným rozhovorem místopředsedy JD Vance s moderátorem Georgem Stephanopoulosem ze ABC News. Zároveň vyjádřil naději, že se CBS News s novým vedením stane „férovější.“ Požádal CNN o osobní rozhovor, se kterým od roku 2016 nesouhlasil, a řekl, že to zváží.

Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině

Prezident Donald Trump je „optimistický“, že se mu podaří dosáhnout míru na Ukrajině, a to v návaznosti na úspěšnou výměnu rukojmí na Blízkém východě. Uvedl to pro Politico nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump se má tento pátek sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci týdenního koordinovaného úsilí Ukrajinců. Jejich cílem je přesměrovat pozornost administrativy od Blízkého východu zpět k Rusku. 
Javier Milei

Trump hrozí Argentině seškrtáním pomoci, pokud Milei prohraje volby

Donald Trump varoval, že by mohl snížit finanční pomoc Argentině, pokud jeho spojenec Javier Milei prohraje klíčové legislativní volby, které se konají koncem tohoto měsíce. „Jestli prohraje, nebudeme k Argentině štědří,“ prohlásil americký prezident, zatímco Milei navštívil Bílý dům s cílem získat politickou a ekonomickou podporu od republikána.

