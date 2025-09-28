Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel

Americký prezident Donald Trump má v plánu oplatit zdvořilost. Podle informací z Bílého domu se chystá britského krále Karla III. pozvat na oficiální návštěvu Spojených států amerických, uvedla BBC. Termín návštěvy není známý, ale očekává se v příštím roce, kdy USA budou slavit 250 let nezávislosti.
Trump v minulém týdnu podruhé navštívil Spojené království. Zatímco poprvé ho vítala dnes již zesnulá královna Alžběta II., tentokrát byl hostitelem král Karel III. Šéf Bílého domu se setkal i s britským politickým lídrem, ministerským předsedou Keirem Starmerem. Návštěvu označil za čest a důkaz nezlomného pouta mezi oběma zeměmi.
Plánování návštěvy britského krále a jeho manželky Camilly v USA potvrdil zástupce Bílého domu. Proběhnout by měla jako událost oddělená od oslav 250. výročí americké nezávislosti, ale přesný termín není v tuto chvíli znám.
Podle britských médií existuje i náhradní scénář pro případ, že Karel III. pozvánku odmítne, protože je známo, že bojuje s vážnou onkologickou diagnózou. V takovém případě by krále mohli zastoupit princ William a jeho manželka Kate.
Poslední oficiální návštěva britského panovníka ve Velké Británii proběhla v roce 2007, kdy Alžbětu II. hostil George W. Bush. Zesnulá královna byla v zámoří celkem pětkrát, poprvé již v roce 1957. To byl šéfem Bílého domu Dwight Eisenhower.
Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.
