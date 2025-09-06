Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.
Nová direktiva umožňuje nejvyšším představitelům, jako je ministr obrany, používat ve formální i neformální korespondenci tituly jako „ministr války“ nebo „náměstek ministra války“. Úředníci také ihned po podepsání příkazu začali realizovat změny. Například webová stránka obranného resortu, defense.gov, přesměrovává uživatele na novou doménu war.gov, kde se v záhlaví objevuje název „U.S. Department of War“.
Ministr obrany Pete Hegseth, který se na podpisu podílel, prohlásil, že tato změna není jen symbolická, ale představuje návrat k původním hodnotám. Podle něj se armáda posune od pouhé defenzivy k ofenzivě. Země se tak zaměří na výchovu bojovníků, nikoli jen obránců, jak uvedl v Oválné pracovně.
Tento příkaz zároveň nařizuje všem vládním složkám, aby nová označení zavedly do svých interních i externích komunikací. Hegseth má také za úkol navrhnout legislativní kroky, které by změnu názvu natrvalo ukotvily v americkém právním řádu. Trump nicméně vyjádřil nejistotu, zda bude souhlas Kongresu vůbec nutný.
K oficiální přejmenování Pentagonu dříve došlo v roce 1949. Tehdy prezident Harry Truman podepsal Národní bezpečnostní zákon, jenž sloučil dosavadní Ministerstvo války s Ministerstvem námořnictva a nově vzniklým Ministerstvem letectva do jedné struktury. Dřívější označení „Ministerstvo války“ používal už George Washington.
Přejmenování Pentagonu je součástí série podobných změn, které ministr Hegseth již dříve inicioval. Zrušil například rozhodnutí z éry prezidenta Bidena, které měnilo názvy vojenských základen, a vrátil jim jména spojená s Konfederací, jako je Fort Bragg nebo Fort Hood. V červnu pak nařídil změnu názvu lodi pojmenované po veteránovi a bojovníkovi za práva LGBT Harveymu Milkovi.
Na soukromou zahraniční cestu do členské země Evropské unie se ve středu vydal prezident Petr Pavel. Spolupracovníci hlavy státu chtěli utajit, kde přesně se nachází. Čáru přes rozpočet jim však udělal dopravce, jehož služby prezident využil.
Zdroj: Jan Hrabě