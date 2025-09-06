Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Libor Novák

6. září 2025 8:22

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel
Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel Foto: Wikipedia

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

Nová direktiva umožňuje nejvyšším představitelům, jako je ministr obrany, používat ve formální i neformální korespondenci tituly jako „ministr války“ nebo „náměstek ministra války“. Úředníci také ihned po podepsání příkazu začali realizovat změny. Například webová stránka obranného resortu, defense.gov, přesměrovává uživatele na novou doménu war.gov, kde se v záhlaví objevuje název „U.S. Department of War“.

Ministr obrany Pete Hegseth, který se na podpisu podílel, prohlásil, že tato změna není jen symbolická, ale představuje návrat k původním hodnotám. Podle něj se armáda posune od pouhé defenzivy k ofenzivě. Země se tak zaměří na výchovu bojovníků, nikoli jen obránců, jak uvedl v Oválné pracovně.

Tento příkaz zároveň nařizuje všem vládním složkám, aby nová označení zavedly do svých interních i externích komunikací. Hegseth má také za úkol navrhnout legislativní kroky, které by změnu názvu natrvalo ukotvily v americkém právním řádu. Trump nicméně vyjádřil nejistotu, zda bude souhlas Kongresu vůbec nutný.

K oficiální přejmenování Pentagonu dříve došlo v roce 1949. Tehdy prezident Harry Truman podepsal Národní bezpečnostní zákon, jenž sloučil dosavadní Ministerstvo války s Ministerstvem námořnictva a nově vzniklým Ministerstvem letectva do jedné struktury. Dřívější označení „Ministerstvo války“ používal už George Washington.

Přejmenování Pentagonu je součástí série podobných změn, které ministr Hegseth již dříve inicioval. Zrušil například rozhodnutí z éry prezidenta Bidena, které měnilo názvy vojenských základen, a vrátil jim jména spojená s Konfederací, jako je Fort Bragg nebo Fort Hood. V červnu pak nařídil změnu názvu lodi pojmenované po veteránovi a bojovníkovi za práva LGBT Harveymu Milkovi. 

včera

USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním

Související

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

Více souvisejících

Donald Trump Pentagon

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonný příkaz, který mění označení Pentagonu. Nově bude oficiálně znám jako „Ministerstvo války“, ačkoli dříve fungoval pod názvem „Ministerstvo obrany“. Podle Trumpa je tato změna vhodnější vzhledem k aktuální situaci ve světě, kde je potřeba silná a připravená armáda, píše CNN.

před 3 hodinami

včera

včera

včera

včera

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.

včera

včera

Andrej Babiš

Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí

Blíží se volby a všechny tři hlavní televizní stanice, TV Nova, CNN Prima News a Česká televize, se předhánějí, aby získaly do předvolebních debat dva hlavní politické rivaly – Petra Fialu a Andreje Babiše. Tato přímá konfrontace předsedy vlády a lídra koalice SPOLU s předsedou opozičního hnutí ANO zaručuje vysokou sledovanost.

včera

Joe Biden

Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině

Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

včera

Pentagon

Trump dnes přejmenuje Pentagon

Bílý dům pod vedením Donalda Trumpa má v plánu přejmenovat ministerstvo obrany na ministerstvo války. K tomuto kroku má dojít v rámci snahy prezentovat světu agresivnější a vítěznou armádu. K takové změně by s největší pravděpodobností bylo nutné schválení Kongresem, ale podle zdrojů z Bílého domu se hledají způsoby, jak se tomuto hlasování vyhnout.

včera

Emmanuel Macron, II. summit Evropského politického společenství (EPC) (Kišiněv, 1. června 2023).

Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí

Dvacet šest zemí je připraveno poskytnout Ukrajině vojenskou podporu po válce, což by zahrnovalo mezinárodní síly na souši, na moři i ve vzduchu. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu, na kterém se evropští lídři snažili přimět Donalda Trumpa k tomu, aby se jasně vyjádřil k míře své podpory Kyjevu.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

včera

4. září 2025 22:01

4. září 2025 21:16

4. září 2025 20:32

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

4. září 2025 19:49

Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům

Na soukromou zahraniční cestu do členské země Evropské unie se ve středu vydal prezident Petr Pavel. Spolupracovníci hlavy státu chtěli utajit, kde přesně se nachází. Čáru přes rozpočet jim však udělal dopravce, jehož služby prezident využil. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy