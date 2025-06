Trump přijede do Británie ještě letos. Bílý dům už přijal pozvánku

Buckinghamský palác podle BBC potvrdil, že král podepsal a odeslal pozvánku do Spojených států, kde jí britští diplomaté v minulém týdnu předali Bílému domu. Termín Trumpovy návštěvy není potvrzen, ale září se jeví jako nejpravděpodobnější. Informace hovoří o tom, že přes léto nedojde k žádnému osobnímu setkání mezi panovníkem a americkým prezidentem.

"Jeho Veličenstvo zná prezidenta Trumpa mnoho let a těší se, že ho i s první dámou pohostí v dalším průběhu roku," řekl poradce krále pro BBC. Vicepremiérka Angela Raynerová sdělila ve středu parlamentu, že vládu těší, že americký prezident přijede již na svou druhou návštěvu.

Trumpa totiž po tři dny hostila již během jeho prvního funkčního období královna Alžběta II. Zdali bude i letošní návštěva tak dlouhá, to zatím není jasné. Plánování totiž teprve začalo.

Šéfa Bílého domu pozval do Velké Británie již v únoru britský premiér Keir Starmer, když mu během návštěvy Washingtonu předal dopis od krále Karla III. Druhá oficiální státní návštěva stejného amerického prezidenta v Británii nebývá zvykem. Během druhého období jsou prezidenti většinou zváni na čaj či oběd s monarchou na hradě Windsor.

Trump dal již v dubnu najevo, že si pozvání váží. "Chystají se to udělat podruhé. Je to poprvé, co se to stalo jedné a té samé osobě. Důvod je, že mám dvě oddělená funkční období. Je to čest," nechal se slyšet americký prezident. "Jsem Karlův přítel, mám pro něj a jeho rodinu velký respekt," dodal.