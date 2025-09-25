Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

25. září 2025 14:52

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

Ruská armáda v současné době okupuje přibližně 19 % ukrajinského území, včetně Krymu, který drží od roku 2014. Moskva se soustředila primárně na čtyři regiony – Luhansk, Doněck (Donbas), Záporoží a Cherson – ale nedávné aktivity na severovýchodě naznačují, že má i další cíle.

Zatímco síly Vladimira Putina kontrolují téměř celý Luhansk, v ostatních oblastech si ukrajinská armáda drží přibližně 30 % území. Rusko navzdory své početní převaze nedosáhlo od počátku invaze výrazného postupu, což je velký neúspěch. Jeho armáda postupuje pomalu a za obrovských ztrát. I po více než deseti letech bojů zůstávají klíčová města v Donbasu pod kontrolou Ukrajiny.

Jedny z nejbrutálnějších bojů probíhají v Donbasu, kde se nachází průmyslové centrum a také strategická obranná postavení. Důležitým městem je Pokrovsk, dopravní uzel, který je pod neustálým útokem ruských sil. Většina města je obklíčena a Rusové se snaží vytlačit obránce. Objevily se zprávy, že Rusko kontroluje všechny zásobovací trasy do města, což ztěžuje ukrajinské armádě doplňování zásob.

Na Pokrovské frontě ale v poslední době došlo k ukrajinské protiofenzivě, která zpochybnila dřívější předpoklady o brzkém pádu města. I když není jasné, jestli to situaci změní, ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že armáda ničí ruské síly v okolí Pokrovsku a nedaleké Dobropillje a osvobodila 160 kilometrů čtverečních.

Ruské síly se v Donbasu neustále snaží prorazit takzvaný „pevnostní pás“, což je síť čtyř měst včetně Kramatorsku a Slovjansku, která je drží na uzdě již 11 let. Navzdory nedostatku vojáků a chaosu se Rusům stále nedaří dosáhnout žádného významného pokroku směrem k těmto městům. Podle plukovníka Pavla Jurčuka, který brání malé město na severním konci pásu, jejich poslední pokusy nebudou úspěšné, protože hluboké manévry nejsou silnou stránkou ruské armády.

Mezitím ruské síly postoupily poblíž Kupjansku na severovýchodě Ukrajiny, nedaleko Charkova. Kupjansk je podobně jako ostatní cíle na frontové linii klíčovým dopravním a logistickým uzlem. Ruské ministerstvo obrany veřejně přiznalo, že má v úmyslu postoupit do Charkovské oblasti, i když dříve tuto oblast neuvádělo mezi svými cíli. Podle ministerstva se Rusům podařilo částečně obklíčit ukrajinské obránce v Kupjansku.

Na jihu Ukrajiny by se Kyjev pravděpodobně snažil získat zpět Záporožskou jadernou elektrárnu, která je pod ruskou kontrolou od března 2022. Její opětovné dobytí by významně přispělo k energetickým potřebám Ukrajiny. Dále směrem k pobřeží zůstávají města Mariupol a Melitopol v ruských rukou. Za nimi se nachází poloostrov Krym, který je spojen s Ruskem kontroverzním Kerčským mostem a je pod ruskou kontrolou už deset let.

Město Cherson, které bylo osvobozeno Ukrajinou v roce 2022, se nachází v části Chersonské oblasti, kterou Ukrajina kontroluje. Město je odděleno řekou Dněpr od území, které kontroluje Rusko. Ukrajině se ale podařilo i pod těžkou palbou ruských vojsk udržet malou předmostí na druhé straně řeky.

válka na Ukrajině Donald Trump Ruská armáda

Zdroj: Libor Novák

