Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí

Prezident USA Donald Trump se má v pondělí ve Washingtonu setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Tématem jejich rozhovoru bude snaha dotáhnout k realizaci obtížný mírový plán pro Gazu. Trump prohlašuje, že průlom v jednáních je nablízku. Minulý týden dokonce po jednáních s arabskými lídry prohlásil, že dohoda je prakticky hotová, a na své platformě Truth Social naznačil průlom slovy: „Všichni čekáme na něco speciálního, poprvé v historii. My to dotáhneme!!!“
Netanjahu však v posledních dnech optimismu nenasvědčuje. V pátek pronesl vzdorovitý projev na Valném shromáždění OSN, kde přislíbil „dokončit práci“ proti Hamásu a zablokovat vznik palestinského státu, který v nedávné době uznaly klíčové západní státy. Dále se zdá, že izraelský premiér není ochoten ukončit vojenskou ofenzivu v Gaze, kvůli které musely v posledních týdnech utéct statisíce lidí.
Pro Netanjahua jde o čtvrtou návštěvu Bílého domu od Trumpova návratu k moci v lednu, přičemž americký prezident se neúspěšně snaží ukončit konflikt, který slíbil vyřešit během dnů. Trump, ač obvykle Netanjahuův silný spojenec, nedávno projevil známky frustrace. Například minulý týden varoval izraelského premiéra před anexí Západního břehu a nesouhlasil s nedávným útokem Izraele na členy Hamásu v Kataru, který je klíčovým americkým spojencem.
Výsledek schůzky pravděpodobně závisí na tom, jak velký tlak bude Trump ochoten vyvinout na Netanjahua, aby přijal dohodu. Podle Natana Sachse z Middle East Institute sice Netanjahu upřednostňuje pokračování války, ale není nemožné, aby ho Trump přesvědčil. To by ovšem vyžadovalo velký tlak a jasnou a vytrvalou strategii. Oba lídři se chystají promluvit na společné tiskové konferenci v pondělí v 13:15 východního amerického času.
Trumpův optimismus vzrostl po setkání s arabskými a muslimskými lídry na Valném shromáždění OSN. Zprávy uvádí, že se rýsuje americký 21bodový plán, který by měl zahrnovat odozbrojení Hamásu, propuštění všech rukojmích a příměří. Bývalý britský premiér Tony Blair byl v médiích zmiňován jako možný lídr přechodné správy Gazy (Gaza International Transitional Authority), která by fungovala s podporou OSN a zemí Zálivu. Jejím cílem by bylo nakonec předat kontrolu reformované Palestinské samosprávě (PA).
Netanjahu však ve svém projevu v OSN zásadně odmítl jakoukoli roli pro PA, která Gazu řídila do převzetí moci Hamásem v roce 2007. V nedělním rozhovoru pro Fox News vyjádřil hlubokou skepsi ohledně možnosti reformy PA. Ironicky se vyjádřil k myšlence, že by PA mohla zcela změnit svůj přístup, přijmout židovský stát a vychovávat své děti k mírové koexistenci: „Nu, hodně štěstí.“
Válka v Gaze byla vyvolána 7. říjnem 2023, kdy útok Hamásu zabil 1 219 lidí, většinou civilistů. Odvetná izraelská ofenziva si podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které OSN považuje za spolehlivé, vyžádala již více než 65 549 palestinských obětí, z nichž většina jsou civilisté.
