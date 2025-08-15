Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.
Při pohledu na fotografie z minulosti a na způsob, jakým tito dva muži přistupují k soukromým jednáním, lze vytušit, co se dá očekávat od jejich nadcházející schůzky, kde budou jednat o válce na Ukrajině. Bývalí diplomaté a úředníci, kteří měli možnost sledovat oba lídry, popsali, že jejich přístupy k jednání se výrazně liší.
První setkání proběhlo v červenci 2017 na summitu G20 v Německu. Trump tehdy teprve několik měsíců zastával prezidentský úřad, zatímco Putin měl za sebou desítky let politických zkušeností. Před zraky světových médií si oba vyměnili srdečná slova a podali si ruku, což naznačilo, že jejich vztah bude založen na vzájemném respektu.
Během následujících let oba muži opakovaně projevovali vzájemný obdiv. Donald Trump sice v nedávné době pro BBC uvedl, že ho Putin zklamal kvůli krveprolití na Ukrajině, ale to nic nemění na tom, že jejich vztah byl vždy hodnocen jako přátelský.
Již na svém prvním setkání se prezidenti dotkli tématu Ukrajiny, přičemž Trump poukázal na snahu Ruska o destabilizaci svého souseda. To bylo v době, kdy Moskva již před třemi lety nelegálně anektovala Krymský poloostrov.
Dnes, v roce 2025, kdy invaze Ruska na Ukrajinu trvá již více než tři roky, se Trump snaží ujmout role mírotvůrce a vyjednat příměří. Ve středu dokonce prohlásil, že pokud ruský lídr nebude souhlasit s ukončením války, bude to mít „velmi vážné důsledky“. Nicméně dříve také mluvil o tom, že setkání má být pouze „průzkum terénu“, což svědčí o jeho opatrnosti.
Podle diplomatů, kteří se setkali s Putinem, má ruský prezident ve zvyku ovládat konverzace dlouhými monology, které nedávají protistraně příliš prostoru k reakci. Bývalý britský velvyslanec v Rusku Sir Laurie Bristow řekl, že u Putina jde vždy o moc a kontrolu nad načasováním, obsahem, agendou i tónem.
Na summitu APEC ve Vietnamu v roce 2017 byli oba prezidenti vyfotografováni při rozhovoru, kde se zdálo, že Putin mluví Trumpovi přímo do ucha. Podle bývalé Trumpovy poradkyně Fiony Hillové si Putin ze svého amerického protějšku často dělal legraci.
Zřejmě největší veřejný projev přátelství mezi oběma lídry nastal během jejich uzavřeného jednání v Helsinkách v červenci 2018. Trump tehdy obhajoval Rusko proti obviněním z vměšování do amerických voleb v roce 2016 a postavil se na Putinovu stranu, ačkoli americké tajné služby měly jiný názor.
Setkání v Helsinkách také přineslo nezapomenutelnou fotografii, na níž Putin předává Trumpovi fotbalový míč z Mistrovství světa, které v té době pořádalo Rusko. Podle dalšího bývalého britského velvyslance v Rusku, Sira Tonyho Brentona, jsou taková gesta Putina vždy pečlivě promyšlená.
Oba se dále setkali na summitech G20 v Argentině v listopadu 2018 a v Japonsku v červnu 2019. John Bolton, bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost, který se zúčastnil posledního setkání, si všiml rozdílného přístupu obou mužů k detailům.
Putinova preciznost podle Boltona pramení z jeho výcviku v sovětské tajné službě KGB. Bolton popsal Putina jako vždy připraveného, klidného a racionálního ve svém projevu. Naopak Trumpův přístup k jednání byl podle něj podobný jeho tiskovým konferencím, při nichž často pronášel neplánovaná prohlášení, která překvapila i jeho vlastní spolupracovníky.
Trump totiž podle Boltona nečte podklady, protože se domnívá, že je nepotřebuje. Věří, že dobrý osobní vztah s jiným lídrem se automaticky promítne i do zdravého vztahu mezi oběma zeměmi. Putin si je toho podle Boltona vědom a umně toho využívá, aby s Trumpem manipuloval.
Sám Trump se před pátečním setkáním v Aljašce snažil mírnit očekávání a řekl: „Myslím, že to bude dobré, ale mohlo by to být i špatné.“ Svým postojem a minulými zkušenostmi tak dává jasně najevo, že tento summit bude pro oba lídry velkou výzvou.
Zdroj: Libor Novák