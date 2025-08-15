Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Libor Novák

15. srpna 2025 13:19

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

Podle průzkumu téměř 60 % Američanů uvedlo, že „nejsou příliš přesvědčeni“ nebo „vůbec nejsou přesvědčeni“ o tom, že by Donald Trump mohl učinit „moudrá rozhodnutí“ ohledně největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války.

Demokraté mají v prezidentovy rozhodovací schopnosti logicky méně důvěry než republikáni. I u republikánů však Trump ztrácí. Zatímco v červenci 2024 věřilo v Trumpovy schopnosti 81 % z nich, v srpnu 2025 už to bylo pouze 73 %.

Bílý dům se snaží mírnit očekávání ohledně summitu na Aljašce. Tisková mluvčí Karoline Leavittová dokonce jednání označila za „naslouchací cvičení“. Přesto Trump uvedl, že očekává, že Putin vezme schůzku vážně. Zároveň pohrozil Moskvě „velmi vážnými důsledky“, pokud se ruský prezident nepostaví k ukončení války vstřícně.

Trump před summitem hovořil také s evropskými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Sdělil jim, že Ukrajina bude součástí všech diskusí o územních ústupcích, ačkoli v minulosti mluvil o „výměně území“ v případě příměří.

Američané jsou ve věci pomoci Ukrajině rozdělení. Demokraté mají tendenci vyjadřovat podporu USA mnohem více než republikáni. Jen necelá třetina Američanů považuje válku za velkou hrozbu pro zájmy USA, což je výrazný pokles od roku 2022, kdy Rusko zahájilo invazi. Průzkum se uskutečnil od 4. do 10. srpna na vzorku 3554 dospělých. Chybovost je přibližně 1,8 procentního bodu. 

před 1 hodinou

Očekávání jsou nízká, napětí ale vysoké. Jednání s Putinem může být nejdůležitějším krokem Trumpa

Související

Ilustrační fotografie.

Demokraté v krizi. Potřebují lídra do prezidentských voleb, dodnes ale nikoho nemají, varuje Bidenův poradce

Marylandský guvernér Wes Moore nedávno vyjádřil názor, že by se demokraté neměli zabývat volbami v roce 2028 a měli by se plně soustředit na současnost. Na druhou stranu, ve svém nedávném komentáři pro magazín Time bývalý hlavní poradce prezidenta Joea Bidena John McCarthy tvrdí, že ačkoli je soustředění na aktuální dění důležité, strana si nemůže dovolit odkládat přípravu na budoucnost.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

před 48 minutami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

před 2 hodinami

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

před 3 hodinami

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

před 4 hodinami

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?

Peking by si přál, aby konflikt na Ukrajině zamrzl a Moskva se zbavila břemena sankcí. Proto bedlivě sleduje jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má zabývat ukončením války. Číně nejde ani tak o mír samotný, ale spíše o to, jak se nově nastaví globální řád. Její strategické ambice totiž stojí na rovnováze moci v Eurasii.

včera

Prezident Trump

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

včera

Ruský útok na ukrajinskou Oděsu

Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka

Expertka na management konfliktů Kristina Hooková exkluzivně pro EuroZprávy.cz označila ruské zločiny na Ukrajině za jedny z nejlépe zdokumentovaných v dějinách válčení a varuje před jejich beztrestností. Deportace dětí, mučení civilistů či bombardování škol podle ní zřetelně naplňují znaky genocidy. Zatímco západní politici zvažují kompromisní mír, Hooková upozornila, že ruská zvěrstva nejsou jen zločiny proti Ukrajincům, ale proti celému světu. Odpovědní pachatelé tak podle ní musí čelit mezinárodní spravedlnosti.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Vladimir Putin

Putin chce s Trumpem jednat o jaderných zbraních

Ruský prezident Vladimir Putin pochválil energické úsilí Trumpovy administrativy o ukončení války na Ukrajině a naznačil, že by obě země mohly uzavřít novou dohodu o kontrole jaderných zbraní. Putin se tak vyjádřil ve svých prvních veřejných komentářích od chvíle, kdy americký prezident Donald Trump oznámil konání summitu na Aljašce.

včera

včera

Kreml oznámil čas schůzky Putina s Trumpem

Prezidentský poradce Jurij Ušakov oznámil, že se Vladimír Putin a Donald Trump po jednání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference. Uvedl, že oba lídři budou mít nejprve soukromý rozhovor za přítomnosti tlumočníků. Poté se k nim připojí pět členů z každé delegace.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy