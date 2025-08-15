Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.
Podle průzkumu téměř 60 % Američanů uvedlo, že „nejsou příliš přesvědčeni“ nebo „vůbec nejsou přesvědčeni“ o tom, že by Donald Trump mohl učinit „moudrá rozhodnutí“ ohledně největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války.
Demokraté mají v prezidentovy rozhodovací schopnosti logicky méně důvěry než republikáni. I u republikánů však Trump ztrácí. Zatímco v červenci 2024 věřilo v Trumpovy schopnosti 81 % z nich, v srpnu 2025 už to bylo pouze 73 %.
Bílý dům se snaží mírnit očekávání ohledně summitu na Aljašce. Tisková mluvčí Karoline Leavittová dokonce jednání označila za „naslouchací cvičení“. Přesto Trump uvedl, že očekává, že Putin vezme schůzku vážně. Zároveň pohrozil Moskvě „velmi vážnými důsledky“, pokud se ruský prezident nepostaví k ukončení války vstřícně.
Trump před summitem hovořil také s evropskými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Sdělil jim, že Ukrajina bude součástí všech diskusí o územních ústupcích, ačkoli v minulosti mluvil o „výměně území“ v případě příměří.
Američané jsou ve věci pomoci Ukrajině rozdělení. Demokraté mají tendenci vyjadřovat podporu USA mnohem více než republikáni. Jen necelá třetina Američanů považuje válku za velkou hrozbu pro zájmy USA, což je výrazný pokles od roku 2022, kdy Rusko zahájilo invazi. Průzkum se uskutečnil od 4. do 10. srpna na vzorku 3554 dospělých. Chybovost je přibližně 1,8 procentního bodu.
Prezidentský poradce Jurij Ušakov oznámil, že se Vladimír Putin a Donald Trump po jednání na Aljašce zúčastní společné tiskové konference. Uvedl, že oba lídři budou mít nejprve soukromý rozhovor za přítomnosti tlumočníků. Poté se k nim připojí pět členů z každé delegace.
Zdroj: Libor Novák