Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO

Americký prezident Donald Trump dal opět najevo své rozladění z událostí kolem války na Ukrajině. V dopise vyzval členské státy NATO, aby přestaly nakupovat ropu z Ruska. Pokud bude vyslyšen, je podle svých slov připraven společně se spojenci uvalit další sankce na Moskvu.
Trump na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.
"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu.
Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval.
"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí.
"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump.
Trump již v pátek řekl, že mu s Putinem dochází trpělivost. "Dochází mi a dochází mi rychle," poznamenal v rozhovoru pro stanici Fox News. Tehdy však neřekl, že by se chystal uvalit na Rusko další sankce, kterými hrozil v minulosti. Už ale zdůrazňoval, že do tlaku na Moskvu se musí zapojit i evropské státy.
"Já už to udělal. Udělal jsem hodně," vzkázal Trump a připomněl sankce proti Indii, která patří k největším kupcům ruské ropy. "Nebylo to jednoduché. Je to velká věc a způsobuje spory s Indií," podotkl. "Pamatujte, je to problém Evropy," dodal ohledně probíhající války.
Související
Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
válka na Ukrajině , Donald Trump , NATO , ropa , Rusko , Ukrajina , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
před 50 minutami
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
před 1 hodinou
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
před 2 hodinami
Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici
před 3 hodinami
Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek
před 4 hodinami
Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov
před 5 hodinami
Den, který změnil svět. První mléčná čokoláda vznikla před 150 lety
před 5 hodinami
Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň
před 6 hodinami
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
před 7 hodinami
Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda
před 8 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu ochlazení a vydatné deště
včera
Atentát na Charlieho Kirka podle úřadů zřejmě spáchal 22letý Tyler Robinson
včera
Maďarsko a Slovensko blokují snahy o konec války? Přestaňte odebírat plyn a energii z Ruska, vzkazují USA
včera
Evropský automobilový průmysl na scestí: O elektromobily není takový zájem, Čína chystá velkou expanzi do EU
včera
Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí
včera
Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje
včera
FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec
včera
NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení
včera
Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti
včera
Lukašenko: Bělorusko omilostnilo na žádost Trumpa 52 vězňů
Bělorusko omilostnilo 52 vězňů, z nichž bylo 14 cizinců, na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tuto zprávu oznámil běloruský prezident Alexandr Lukašenko, který za zapojení poděkoval Spojeným státům.
Zdroj: Libor Novák