Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO

Americký prezident Donald Trump dal opět najevo své rozladění z událostí kolem války na Ukrajině. V dopise vyzval členské státy NATO, aby přestaly nakupovat ropu z Ruska. Pokud bude vyslyšen, je podle svých slov připraven společně se spojenci uvalit další sankce na Moskvu. 

Trump na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.

"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu. 

Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval. 

"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí. 

"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump. 

Trump již v pátek řekl, že mu s Putinem dochází trpělivost. "Dochází mi a dochází mi rychle," poznamenal v rozhovoru pro stanici Fox News. Tehdy však neřekl, že by se chystal uvalit na Rusko další sankce, kterými hrozil v minulosti. Už ale zdůrazňoval, že do tlaku na Moskvu se musí zapojit i evropské státy. 

"Já už to udělal. Udělal jsem hodně," vzkázal Trump a připomněl sankce proti Indii, která patří k největším kupcům ruské ropy. "Nebylo to jednoduché. Je to velká věc a způsobuje spory s Indií," podotkl. "Pamatujte, je to problém Evropy," dodal ohledně probíhající války. 

