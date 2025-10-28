Trump v Japonsku promlouval k vojákům na palubě letadlové lodi. Pozval na ni nově zvolenou premiérku

Prezident Spojených států Donald Trump dorazil do Japonska, které představuje druhou fázi jeho cesty po Asii. Setkal se zde s novou konzervativní předsedkyní vlády Sanae Takaichi.
Hlavní schůzky v Tokiu vyústily v dohodu o dodávkách kritických nerostů a vzácných zemin. Tímto krokem Washington aktivně usiluje o prolomení téměř monopolního postavení Číny na globálním trhu s těmito strategickými surovinami. Peking totiž využívá kontrolu nad vzácnými zeminami jako ekonomický nástroj v obchodním sporu s Amerikou.
Trump vyjádřil velmi vřelou podporu nové premiérce, kterou označil za "vítězku" a "neuvěřitelnou" političku. Později ji pozval na pódium, když hovořil k tisícům amerických vojáků na palubě lodi USS George Washington. Pochválil Takaichi za to, že je historicky první ženou v čele japonské vlády.
Prezident zdůraznil, že vztahy mezi oběma zeměmi budou "silnější než kdykoli předtím" a slíbil, že USA budou Japonsku vždy k dispozici. Takaichi, která nastoupila do funkce teprve minulý týden, se snaží navázat na úzký vztah, jaký Trump pěstoval s jejím zesnulým předchůdcem a mentorem, Šinzóem Abem.
Na námořní základně Jokosuka prezident Trump s premiérkou sledovali uvítací ceremonii. Návštěva, spojená s oslovením šesti tisíc vojáků, je součástí širší ukázky síly v regionu. Ta má v souladu s americkou politikou "míru skrze sílu" působit jako protiváha rostoucím hrozbám ze strany Číny.
Čína totiž zvyšuje vojenské provokace a cvičení v Jihočínském moři a zesiluje tlak na Tchaj-wan. Analytici vidí v těchto aktivitách kritickou přípravu pro potenciální invazi na samosprávný ostrov. Očekává se, že Tchaj-wan bude velmi pozorně sledovat nadcházející setkání Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.
Kancelář japonské premiérky po jednání uvedla, že se lídři dohodli na společném postupu pro "svobodný a otevřený Indo-Pacifik". Tento koncept, který poprvé formulovala Abeho vláda, je přímou odpovědí na územní nároky Pekingu. Uvnitř japonské konzervativní strany panují obavy, aby závazek Washingtonu v regionu časem neoslabil.
Zatímco se Trumpova asijská cesta soustředila na diplomacii, doma ve Spojených státech přetrvávala patová situace ohledně vládní výluky. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson důrazně obhajoval rozhodnutí ponechat Sněmovnu v pondělí mimo zasedání. Podle něj republikánští zákonodárci v té době odvádějí kritickou práci ve svých okrscích.
