Trump v OSN: Jsem připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku

V rámci svého projevu na Valném shromáždění OSN se americký prezident Donald Trump vyjádřil k válce na Ukrajině. Prohlásil, že je připraven jednat s evropskými lídry o zpřísnění sankcí vůči Rusku, ale zároveň je ostře kritizoval za jejich imigrační a energetickou politiku.
Trump řekl, že Spojené státy jsou připraveny uvalit „velmi silnou sadu mocných cel,“ pokud Rusko nebude souhlasit s mírovou dohodou. Zopakoval ale, že je to podmíněno tím, že evropské země přestanou nakupovat ruskou ropu a plyn. Uvedl, že je „připraven o tom jednat“ se shromážděnými evropskými delegáty. Zároveň cynicky poznamenal, že je si jistý, že „jsou nadšeni, že mě o tom slyší mluvit. Ale tak to prostě je.“
Evropské země od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 výrazně snížily svou závislost na ruských energiích. I přes tento pokrok však Maďarsko a Slovensko zůstávají významnými odběrateli ruské ropy a plynu, a nadále se brání tlaku na zastavení těchto nákupů.
Evropští představitelé se několik měsíců snažili přesvědčit Trumpa, aby se připojil k dalším ekonomickým opatřením proti Moskvě. Někteří diplomaté soukromě vyjádřili pochybnosti o tom, že by to prezident myslel vážně, a jeden úředník EU uvedl, že Trump „si vymýšlí důvody, aby nemusel nic dělat.“
Evropská komise nicméně minulý týden předložila svůj 19. balíček sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na banky, energetické společnosti a kryptoměny. Do balíčku byly zahrnuty i čínské a indické subjekty, které pomáhají Moskvě obcházet mezinárodní sankce.
V projevu Trump zopakoval, že válka „nedělá Rusku dobrou reklamu“, a obvinil Čínu a Indii, že jsou „hlavními sponzory pokračující války“ tím, že nadále nakupují ruskou ropu. Zároveň dodal, že členové NATO „neomluvitelně neukončili velkou část dodávek ruské energie a energetických produktů. Zamyslete se: financují válku proti sobě samým. Kdo to kdy slyšel?“
Zatímco někteří Evropané mohli mít radost z toho, že Trump mluví o tlaku na Rusko, jiní byli zasaženi jeho ostrými slovy o migrační politice. Trump se pustil do evropských zemí, o kterých řekl, že jsou kvůli nelegální imigraci „ve vážných problémech.“
Zopakoval tak téma ze svého prvního funkčního období, kdy evropská města nazýval „pekelnými dírami.“ Během projevu se vyjádřil, že „pokud jsou vaše věznice plné žadatelů o azyl, kteří splatili laskavost zločinem, je čas ukončit neúspěšný experiment otevřených hranic. Vaše země jdou do pekla.“
