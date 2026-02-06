Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.
O osudu nezaplacených poplatků budou zástupci členských zemí diskutovat tento pátek, ačkoliv je nepravděpodobné, že by se organizaci podařilo peníze od Washingtonu získat. Americký ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. minulý měsíc označili nároky WHO za urážlivé. Mluvčí ministerstva zahraničí k tomu dodal, že americký lid již zaplatil více než dost. Napětí mezi oběma stranami v minulosti ilustroval i spor o vrácení americké vlajky, kterou si Spojené státy nakonec ze sídla organizace vyzvedly.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se ve svých úvodních slovech na zasedání výkonné rady přímo k odchodu USA nevyjádřil. Vyzval však ostatní členy, aby zvýšili své dary a pomohli tak snížit závislost organizace na úzkém okruhu velkých dárců. Cílem je, aby se WHO stala nezávislou na zájmech největších přispěvatelů a mohla svobodně rozhodovat na základě důkazů. Odborníci nicméně varují, že neplacení závazků může poškodit důvěryhodnost Spojených států v mezinárodních vztazích.
Podle Jamese Lovea z organizace Knowledge Ecology International může Trump sice vidět krátkodobý přínos v neplacení účtů, ale dlouhodobě za to USA zaplatí svou reputací. Jiní experti, jako Andrew Harmer z Londýnské univerzity Queen Mary, zastávají názor, že by se WHO neměla snažit lákat Trumpa zpět ústupky. Jakékoli vyjednávání o návratu za cenu kapitulace by podle něj bylo projevem slabosti a mohlo by se stát pro organizaci pastí.
Kromě finanční trhliny po odchodu USA čelí WHO i dalším strukturálním problémům. Svůj záměr opustit organizaci oznámila také Argentina, která však na rozdíl od Spojených států nemá vyjednaný žádný konkrétní mechanismus pro vystoupení. Pravidla WHO totiž přesně nespecifikují, jakým způsobem může země z jejích řad odejít. Izrael, který je členem rady od roku 2024, se v této souvislosti vyslovil pro uznání argentinského odchodu a naznačil, že podobnému tlaku veřejnosti čelí i on sám.
Finanční schodek vyvolává otázky, jak bude organizace v budoucnu udržitelně financovat svůj provoz. Odchod Spojených států, které se na rozpočtu podílely zhruba 18 procenty, si již vynutil úsporná opatření. Ta povedou k propuštění až čtvrtiny zaměstnanců WHO po celém světě do června 2026. Ačkoliv se očekává, že výpadek částečně nahradí Evropská unie nebo Saúdská Arábie, ztrátu institucionální paměti a odborných kontaktů bude podle konzultantů obtížné v krátkodobém horizontu kompenzovat.
Podle ředitele Tedrose je nyní organizace ve stabilizované pozici a pro programový rozpočet na roky 2026–2027 počítá s patnáctiprocentním deficitem. Tento scénář označují analytici za sice obtížný, ale nikoliv katastrofální. Problémem zůstává, že velká část získaných prostředků je vázána na konkrétní projekty, což vytváří díry v jiných oblastech činnosti. Některé skupiny z občanské společnosti se navíc obávají, že hledání nových zdrojů otevře dveře většímu vlivu soukromého sektoru.
Kritika se snáší zejména na oslabování bariér mezi WHO a komerční sférou, což dokládá například strategická dohoda s nadací Novo Nordisk Foundation. Již v minulosti byla organizace terčem výtek kvůli silnému vlivu filantropů, jako je nadace Billa a Melindy Gatesových, na určování priorit globálního zdravotnictví. Suerie Moon z ženevského Graduate Institute však podotýká, že WHO by se měla soustředit primárně na svou roli při vyjednávání mezinárodních pravidel, kterou žádná jiná instituce nemá.
Nejlepším způsobem ochrany nezávislosti WHO je podle vědeckých studií fixní financování přímo od členských států, nikoliv dobrovolné příspěvky na konkrétní účely. V tomto směru se organizaci daří dělat pokroky, když členské země v květnu 2025 schválily dvacetiprocentní zvýšení povinných příspěvků. Tento posun směrem k větší závislosti na pravidelných poplatcích je považován za jednu z nejdůležitějších reforem v období po pandemii covidu-19.
Související
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
WHO (Světová zdravotnická organizace) , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
před 46 minutami
V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život
před 1 hodinou
Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert
před 2 hodinami
Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády
před 2 hodinami
Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov
před 3 hodinami
„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem
před 4 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh
včera
Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci
včera
Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský
včera
„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle
včera
Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině
včera
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
včera
Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor
včera
Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad
včera
Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí
včera
Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev
včera
Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her
včera
Macinka je připraven být dva roky dvojministrem. Ve volbách očekává porážku Pavla
včera
Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války
včera
Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců
Vize o umělé inteligenci na lidské úrovni, kterou v 50. letech 20. století nastínil Alan Turing, se podle skupiny předních vědců stala realitou. V článku pro prestižní vědecký časopis Nature odborníci z oblastí filozofie, strojového učení, lingvistiky a kognitivní vědy tvrdí, že současné systémy již dosáhly obecné inteligence (AGI). Podle nich je důkazní situace na začátku roku 2026 zcela jednoznačná a dlouhodobý problém vytvoření AGI byl vyřešen.
Zdroj: Libor Novák