Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Libor Novák

6. února 2026 11:43

Sídlo Světové zdravotnické organizace
Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.

O osudu nezaplacených poplatků budou zástupci členských zemí diskutovat tento pátek, ačkoliv je nepravděpodobné, že by se organizaci podařilo peníze od Washingtonu získat. Americký ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. minulý měsíc označili nároky WHO za urážlivé. Mluvčí ministerstva zahraničí k tomu dodal, že americký lid již zaplatil více než dost. Napětí mezi oběma stranami v minulosti ilustroval i spor o vrácení americké vlajky, kterou si Spojené státy nakonec ze sídla organizace vyzvedly.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus se ve svých úvodních slovech na zasedání výkonné rady přímo k odchodu USA nevyjádřil. Vyzval však ostatní členy, aby zvýšili své dary a pomohli tak snížit závislost organizace na úzkém okruhu velkých dárců. Cílem je, aby se WHO stala nezávislou na zájmech největších přispěvatelů a mohla svobodně rozhodovat na základě důkazů. Odborníci nicméně varují, že neplacení závazků může poškodit důvěryhodnost Spojených států v mezinárodních vztazích.

Podle Jamese Lovea z organizace Knowledge Ecology International může Trump sice vidět krátkodobý přínos v neplacení účtů, ale dlouhodobě za to USA zaplatí svou reputací. Jiní experti, jako Andrew Harmer z Londýnské univerzity Queen Mary, zastávají názor, že by se WHO neměla snažit lákat Trumpa zpět ústupky. Jakékoli vyjednávání o návratu za cenu kapitulace by podle něj bylo projevem slabosti a mohlo by se stát pro organizaci pastí.

Kromě finanční trhliny po odchodu USA čelí WHO i dalším strukturálním problémům. Svůj záměr opustit organizaci oznámila také Argentina, která však na rozdíl od Spojených států nemá vyjednaný žádný konkrétní mechanismus pro vystoupení. Pravidla WHO totiž přesně nespecifikují, jakým způsobem může země z jejích řad odejít. Izrael, který je členem rady od roku 2024, se v této souvislosti vyslovil pro uznání argentinského odchodu a naznačil, že podobnému tlaku veřejnosti čelí i on sám.

Finanční schodek vyvolává otázky, jak bude organizace v budoucnu udržitelně financovat svůj provoz. Odchod Spojených států, které se na rozpočtu podílely zhruba 18 procenty, si již vynutil úsporná opatření. Ta povedou k propuštění až čtvrtiny zaměstnanců WHO po celém světě do června 2026. Ačkoliv se očekává, že výpadek částečně nahradí Evropská unie nebo Saúdská Arábie, ztrátu institucionální paměti a odborných kontaktů bude podle konzultantů obtížné v krátkodobém horizontu kompenzovat.

Podle ředitele Tedrose je nyní organizace ve stabilizované pozici a pro programový rozpočet na roky 2026–2027 počítá s patnáctiprocentním deficitem. Tento scénář označují analytici za sice obtížný, ale nikoliv katastrofální. Problémem zůstává, že velká část získaných prostředků je vázána na konkrétní projekty, což vytváří díry v jiných oblastech činnosti. Některé skupiny z občanské společnosti se navíc obávají, že hledání nových zdrojů otevře dveře většímu vlivu soukromého sektoru.

Kritika se snáší zejména na oslabování bariér mezi WHO a komerční sférou, což dokládá například strategická dohoda s nadací Novo Nordisk Foundation. Již v minulosti byla organizace terčem výtek kvůli silnému vlivu filantropů, jako je nadace Billa a Melindy Gatesových, na určování priorit globálního zdravotnictví. Suerie Moon z ženevského Graduate Institute však podotýká, že WHO by se měla soustředit primárně na svou roli při vyjednávání mezinárodních pravidel, kterou žádná jiná instituce nemá.

Nejlepším způsobem ochrany nezávislosti WHO je podle vědeckých studií fixní financování přímo od členských států, nikoliv dobrovolné příspěvky na konkrétní účely. V tomto směru se organizaci daří dělat pokroky, když členské země v květnu 2025 schválily dvacetiprocentní zvýšení povinných příspěvků. Tento posun směrem k větší závislosti na pravidelných poplatcích je považován za jednu z nejdůležitějších reforem v období po pandemii covidu-19.

před 46 minutami

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

Související

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.

Více souvisejících

WHO (Světová zdravotnická organizace) Donald Trump USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) se aktuálně pokoušejí vyřešit otázku, jak naložit s nesplaceným dluhem ve výši 260 milionů dolarů, který za sebou zanechaly Spojené státy. Ty pod vedením Donalda Trumpa začátkem letošního roku oficiálně organizaci opustily. Podle údajů WHO dluží USA členské příspěvky za období let 2024 až 2026, přičemž Trumpova administrativa je dosud odmítá uhradit. Agentura se tak musí vyrovnat se ztrátou svého největšího financovatele, což otevírá debatu o legitimitě celého multilaterálního systému globální zdravotní politiky.

před 46 minutami

Vladimir Aleksejev

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život

V Moskvě došlo k pokusu o atentát na jednoho z nejvýše postavených představitelů ruských tajných služeb. Generálporučík Vladimir Aleksejev, zástupce ředitele vojenské rozvědky GRU, byl v pátek ráno několikrát postřelen na schodišti svého bytového domu v severozápadní části metropole. Neznámý útočník na generála vypálil několik ran a Aleksejev byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde bojuje o život.

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert

Premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že plně nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem Agrofert. Stalo se tak navzdory veřejnému slibu, který dal při svém prosincovém jmenování do úřadu, aby se vyhnul střetu zájmů. Uniklý právní dokument, na který upozornil server Seznam Zprávy a který má k dispozici i redakce Politico, naznačuje, že Babišovo odstřižení od holdingu je pouze dočasné a neúplné.

před 2 hodinami

David Pastrňák

Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády

Až se v pátek večer bude konat v rámci slavnostního zahájení tradiční defilé všech olympioniků, českou výpravu na slavném milánském stadionu San Siro povede s českou vlajkou v rukách hokejista David Pastrňák. Biatlonistka Lucie Charvátová pak bude vlajkonoškou na dálku ve druhém dějišti letošních Her v Cortině d'Ampezzo. Oba byli vlajkonoši české výpravy zvoleni ostatními českými olympioniky.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Marco Rubio

„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem

V Ománu mají v nejbližších hodinách začít přímá jednání mezi vysokými představiteli Spojených států a Íránu. Tato schůzka se koná v době hluboké krize, která vyvolává značné obavy z možného přímého vojenského střetu mezi oběma zeměmi. Rozhovory následují po posílení americké vojenské přítomnosti v regionu, což byla reakce na násilné potlačení protivládních protestů v Íránu v minulém měsíci. Podle lidskoprávních organizací si tyto zásahy vyžádaly tisíce obětí.

před 4 hodinami

Déšť

Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh

Nadcházející víkend přinese do Česka převážně nevlídné a zatažené počasí s deštěm i sněhovými přeháňkami. Podle předpovědi ČHMÚ se musíme už v sobotu připravit na zataženou oblohu, kterou doprovodí občasný déšť nebo mrholení. 

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci

V Číně nastává období personálních změn a pozornost se stále více upírá k éře po Si Ťin-pchingovi. Nejde o to, že by se očekávalo Siovo brzké odstoupení z funkcí generálního tajemníka a prezidenta, ale spíše o začátek diskusí o jeho nástupnictví. Předpokládá se totiž, že na 21. sjezdu strany v roce 2027 by mohli být do Stálého výboru politbyra nebo do samotného politbyra jmenováni potenciální kandidáti, z nichž jeden by mohl Sia nahradit po skončení jeho čtvrtého funkčního období v roce 2032 nebo 2035.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský

Současný ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) přistoupil k výraznému snížení rozpočtu na humanitární pomoc. Zatímco předchozí kabinet pod vedením Petra Fialy plánoval na tyto účely pro letošní rok vyčlenit 165 milionů korun, Macinka tuto částku zredukoval na 50 milionů. 

včera

Melania Trumpová

„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle

Dokumentární snímek o první dámě s jednoduchým názvem Melania si při svém premiérovém víkendu vedl v kinech lépe, než mnozí analytici předpovídali. Film z produkce Amazon MGM, jehož výroba vyšla na 75 milionů dolarů, vydělal hned na úvod 7 milionů dolarů. Tento výsledek sice vyvolal oslavné titulky v některých médiích, ale zároveň vzbudil značnou dávku skepse mezi filmovými odborníky.

včera

Česká národní banka (ČNB)

Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině

Bankovní rada na svém dnešním zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni, přičemž dvoutýdenní repo sazba zůstává ve výši 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů rady. Přestože se inflace od začátku loňského roku pohybuje v blízkosti 2% cíle, jádrová inflace zůstane v nadcházejících čtvrtletích zvýšená. Vzhledem k očekávanému vývoji je proto podle rady nezbytné udržovat měnovou politiku ve srovnání s minulostí relativně přísnou.

včera

včera

Severní bílý nosorožec

Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor

Lidstvo se jako živočišný druh zatím o svou budoucnost bát nemusí. Na sedmi kontinentech nás žije 8,2 miliardy a očekává se, že do roku 2050 tento počet vzroste na téměř 10 miliard. Ostatní obyvatelé planety jsou na tom však podstatně hůře. Podle Střediska pro biologickou rozmanitost se předpokládá, že do stejného roku 2050 překročí hranici vyhynutí přibližně 30 % známých druhů. Nyní se však objevuje způsob, jak je chránit – nebo alespoň uchovat jejich genomy, aby se v budoucnu mohli na Zemi znovu vrátit.

včera

Richard Chlad

Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad

Richard Chlad, známý podnikatel a milovník luxusních vozů, se ocitl v centru spekulací ohledně obsazení postu ministra životního prostředí. Tato diskuse se rozhořela poté, co se objevily úvahy, že by mohl v nominaci hnutí Motoristé sobě nahradit poslance Filipa Turka. Chlad se k situaci vyjádřil ve videu na svém instagramovém profilu, kde informaci sice nepotvrdil, ale ani jednoznačně neodmítl.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.

včera

včera

Ilustrační foto

Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her

Sportovci, kteří tento měsíc vystoupí na stupně vítězů během zimních olympijských her v Itálii, obdrží nejdražší medaile v historii her. Za tímto rekordem stojí strmý nárůst cen drahých kovů na světových trzích. Pro nejlepší zimní sportovce v disciplínách od lyžování až po hokej či krasobruslení je připraveno více než 700 zlatých, stříbrných a bronzových cenných kovů.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V předtočeném rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022 padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Toto číslo zahrnuje jak vojáky z povolání, tak mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.

včera

Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců

Vize o umělé inteligenci na lidské úrovni, kterou v 50. letech 20. století nastínil Alan Turing, se podle skupiny předních vědců stala realitou. V článku pro prestižní vědecký časopis Nature odborníci z oblastí filozofie, strojového učení, lingvistiky a kognitivní vědy tvrdí, že současné systémy již dosáhly obecné inteligence (AGI). Podle nich je důkazní situace na začátku roku 2026 zcela jednoznačná a dlouhodobý problém vytvoření AGI byl vyřešen.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy