Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?

Během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Donald Trump pochlubil, že během svého druhého prezidentského období urovnal hned šest mezinárodních konfliktů. Podle Bílého domu se stal „prezidentem míru“, za což by si zasloužil Nobelovu cenu míru. Mezi úspěchy, které si Trump připisuje, patří urovnání sporů mezi Indií a Pákistánem, Izraelem a Íránem, Rwandou a Kongem, Arménií a Ázerbájdžánem, Kambodžou a Thajskem, a také Srbskem a Kosovem.
Tato tvrzení je ale potřeba brát s jistou rezervou, uvádí CNN. Každý americký prezident sice řeší mezinárodní krize, nicméně Trumpova administrativa má ve zvyku i ty nejmenší pokroky prezentovat jako velká vítězství. I když se mu podařilo zmírnit napětí v některých oblastech, často jde spíše o křehká příměří než o skutečné a trvalé mírové dohody. Příkladem může být jeho neúspěšné vyjednávání s Hamásem.
Jako sporné se jeví například Trumpova tvrzení o dohodách s Izraelem a Íránem. Ačkoli mezi oběma zeměmi platí neoficiální klid zbraní, nic nenasvědčuje tomu, že by se tento letitý konflikt, který trvá už od íránské islámské revoluce v roce 1979, blížil svému konečnému řešení. Mezi jeho nezdary se řadí i snaha o mír se Severní Koreou, kde Kim Čong-un sice jednal, ale ve skutečnosti pouze rozšířil svůj jaderný arzenál.
Mnozí Trumpovu zahraniční politiku kritizují za to, že se soustředí hlavně na rychlé a mediálně atraktivní výsledky, které může hned prodat jako „vítězství“. Tyto postupy se podobají marketingu, kdy podnikatel propaguje svůj produkt, aniž by se staral o jeho dlouhodobou udržitelnost. Proto se odborníci ptají, zda má Trump skutečně zájem řešit příčiny konfliktů, nebo mu jde jen o politické body.
Jedním z posledních a největších úspěchů je mírová dohoda mezi Arménií a Ázerbájdžánem, kterou lídři obou zemí podepsali v Bílém domě. Smlouva zavazuje tyto bývalé sovětské republiky, aby si navzájem uznaly hranice a zřekly se násilí. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev dohodu označil za „zázrak“ a pochválil Trumpovo vedení. Smlouva je výhodná i pro USA, protože díky ní získají dopravní koridor, který omezí vliv Ruska a Íránu v regionu.
Podobný přístup Trump zvolil i v jihovýchodní Asii, kde pohrozil Kambodži a Thajsku zrušením obchodních dohod, pokud nezastaví svůj pohraniční spor. Tento nátlak se ukázal jako účinný, i když k příměří nakonec přispěla i pomoc zemí z Asociace národů jihovýchodní Asie. Kambodžský premiér Hun Manet pak Trumpa nominoval na Nobelovu cenu míru.
Úspěch zaznamenala Trumpova administrativa také při diplomatickém jednání mezi Indií a Pákistánem, kde se obě země dohodly na klidu zbraní. I když je Trumpovo tvrzení, že spor ukončil, přehnané, Pákistán ho nominoval na Nobelovu cenu míru. Napětí mezi oběma jadernými mocnostmi totiž stále trvá a do vyjednávání byly zapojeny i další země.
Trump sice v některých případech dokázal zastavit ozbrojené konflikty a zachránit životy, ale jeho diplomatické úspěchy jsou často dočasné a jsou výsledkem nátlaku a jednostranných akcí, které nemusí vést k trvalému míru. Zbývá otázka, zda je schopen v těchto snahách pokračovat i v budoucnu, nebo zda jde pouze o marketingovou kampaň s cílem získat prestižní ocenění.
Spojené státy a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Cílem je předejít roztržkám na konferenci, která se koná na okraj Valného shromáždění OSN, kde několik zemí plánuje uznat stát Palestina. Mezi ně patří Spojené království, Francie, Kanada, Belgie a Malta.
Zdroj: Libor Novák