Trumpova slova se naplnila. Američané znovu zaútočili v Íránu

Druhým dnem pokračovaly americké útoky v Íránu, takže se naplnila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu vyhrožoval Teheránu ze summitu NATO. Všechno každopádně nasvědčuje tomu, že příměří na Blízkém východě je opravdu u konce.
Americká armáda na sociální síti uvedla, že zasáhla přibližně 90 cílů napříč Íránem. Cílem noční operace bylo další oslabení íránských schopností útočit na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Američané cílili na systémy protivzdušné obrany, sklady raket a dronů či vojenskou logistickou infrastrukturu.
"Nejnovější údery navazují na úspěšné provedení ofenzivních úderů v Íránu během předchozí noci," konstatovalo americké velení. Za poslední dvě noci bylo zasaženo celkem 170 íránských cílů.
Iránské islámské revoluční gardy opět reagovaly odvetnými útoky na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu, informovala BBC. Údajně má jít o první fázi odvety, Teherán totiž varoval před útoky na další americké základny v regionu.
Trump v úterý na summitu NATO naznačil, že příměří na Blízkém východě je minulostí. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," uvedl americký prezident.
Šéf Bílého domu zmínil, že bude mluvit s americkými vyjednavači, kteří podle jeho slov chtějí v jednání pokračovat. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.
"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," dodal.
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Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , USA (Spojené státy americké)
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Česko nechybí na probíhajícím summitu NATO v turecké Ankaře, což tentokrát neuniklo ani zahraničním médiím. Na jejich stránkách se totiž probírá fakt, že prezident a premiér nedorazili do Turecka společně. Pravdou je, že hlava státu původně vůbec neměla dorazit.
Zdroj: Lucie Podzimková