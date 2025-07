Trumpovy škrty mohou do roku 2030 zabít 14 milionů lidí

Zhruba třetinu těchto předčasných úmrtí by podle vědců tvořily děti. Nejvíce by byly zasaženy rozvojové a středněpříjmové země, pro které by podle autorů zprávy šlo o otřes „srovnatelný s celosvětovou pandemií nebo rozsáhlým ozbrojeným konfliktem“.

Škrty, které zasáhly více než 80 % programů americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), oznámil ministr zahraničí Marco Rubio letos v březnu. Trumpova administrativa tvrdí, že jde o odstranění „plýtvání“ a že humanitární pomoc musí odpovídat doktríně „Amerika na prvním místě“.

Škrty dohlížel miliardář Elon Musk, který v té době vedl iniciativu zaměřenou na snižování počtu zaměstnanců ve federální správě. USAID tak přišla o klíčové prostředky, které po dvě desetiletí pomáhaly udržovat zdravotní péči v nejchudších částech světa.

Podle hlavního autora zprávy Davideho Raselly z barcelonského Institutu pro globální zdraví zabránily programy USAID mezi lety 2001 a 2021 více než 90 milionům úmrtí v rozvojových zemích. Nynější omezení pomoci by však podle modelu výzkumníků mohla do roku 2030 způsobit více než 14 milionů dalších úmrtí – z toho 4,5 milionu by tvořily děti mladší pěti let.

Zpráva byla zveřejněna v době, kdy se ve španělské Seville koná největší humanitární konference pod záštitou OSN za poslední dekádu. Spojené státy se akce neúčastní.

USAID dlouhodobě působila ve více než 60 zemích a jen v roce 2023 činily americké výdaje na zahraniční pomoc 68 miliard dolarů. Po oznámení amerických škrtů následovaly podobné kroky i v dalších zemích – například ve Velké Británii, Francii či Německu.

Humanitární organizace z celého světa na opatření reagovaly ostrou kritikou. OSN minulý měsíc uvedla, že se mezinárodní pomoc potýká s „nejhlubšími škrty ve své historii“. Podle OSN se situace v terénu zhoršuje – například v uprchlických táborech v Keni hladoví stovky tisíc lidí poté, co byly potravinové dávky sníženy na nejnižší úroveň v historii.

BBC například navštívila nemocnici v severokeňském Kakumě, kde zaznamenala případ silně podvyživeného dítěte – jeho kůže byla svraštělá a olupovala se, sotva se hýbalo.

Ministerstvo zahraničí USA sice oznámilo, že zbývajících zhruba 1 000 programů bude nadále fungovat pod jeho přímým dohledem, ale kritici upozorňují, že dopady škrtů jsou na místě již dnes viditelné.

Studie v závěru varuje, že náhlé přerušení financování by mohlo zničit dvě dekády pokroku v oblasti zdraví a přežití nejohroženějších populací. A to v době, kdy svět čelí stále větším humanitárním výzvám – od klimatických krizí až po přetrvávající konflikty.