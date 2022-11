Twitter odblokoval účet kontroverzní republikánské poslankyně, šířila dezinformace o covidu-19

K obnovení twitterového účtu členky Sněmovny reprezentantů, která patří k nejkonzervativnějšímu a pravicovému křídlu republikánů, došlo poté, co Musk o víkendu odblokoval účet bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Přístup na platformu Trumpovi znemožnili její bývalí majitelé po událostech kolem prezidentských voleb 2020, jejichž výsledek Trump neuznal, a které vyvrcholily vpádem Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Vedení Twitteru se tehdy obávalo, že Trumpovo setrvání na platformě by mohlo podnítit další nepokoje.

Sám Trump prohlásil, že se na twitter už nevrátí a od obnovení svého účtu žádný příspěvek nezveřejnil.

O odblokování exprezidentova twitterového účtu Musk rozhodl na základě ankety na svém účtu. Před obnovením účtu Greeneové žádná taková anketa patrně vytvořena nebyla, píše AP.

Musk uvedl, že nebude činit zásadní rozhodnutí o obsahu nebo obnovení zakázaných účtů dříve, než zřídí "radu pro moderování obsahu ", v níž budou zastoupeni lidé s různými názory. Twitter ani Musk dosud ustavení takové rady neoznámili.

Musk v minulosti opakovaně vyjádřil názor, že Twitter příliš omezuje obsah. Před nedávnými volbami do Kongresu vyzval "nezávisle smýšlející" uživatele, aby volili republikány.

Jeden z účtů, jehož odblokování Musk nepovolí, patří konspiračnímu teoretikovi Alexu Jonesovi, který byl zažalován rodinami obětí za šíření dezinformací o střelbě ve škole Sandy Hook v roce 2012. Jonesův twitterový účet byl kvůli urážlivému obsahu zablokován v roce 2018. Při střelbě dvacetiletý Adam Lanza zabil 20 dětí a šest dospělých. Jones po útoku prostřednictvím svých mediálních kanálů přiživoval teorii, že střelba s 26 oběťmi byla zinscenovaná ve snaze regulovat držení zbraní a že rodiče zabitých dětí jsou "krizoví herci". Za šíření lží o střelbě mu byly uloženy pokuty, jejichž celková výše podle AP činí 1,44 miliardy dolarů.

"Mé prvorozené dítě mi zemřelo v náručí. Cítil jsem poslední úder jeho srdce," napsal Musk v neděli v reakci na výzvy k obnovení Jonesova účtu. "Nemám slitování s nikým, kdo zneužívá smrti dětí k zisku, politice nebo slávě," dodal.