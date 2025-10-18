Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Libor Novák

18. října 2025 19:10

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Foto: The White House

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

Staré britské přísloví říká, že týden je v politice dlouhá doba. Zelenskyj však podle všeho vytvořil nový rekord – krátký transatlantický let se stal celou věčností. Ukrajinská strana, která ve čtvrtek odjížděla do Washingtonu, byla ve velmi dobré náladě. Ruslan Stefančuk, předseda ukrajinského parlamentu a Zelenského věrný spojenec, označil cestu pro BBC za „velmi důležitý historický moment“.

Stefančuk před odletem letadla naznačil, že po schůzce už svět nebude pochybovat o tom, že Trump „konečně chápe, že Putin je lhář, kterému se nedá věřit, a že je potřeba jednat pro zastavení války“. Zdálo se, že i klíčová otázka ohledně amerických raket Tomahawk je blízko k „vyřešení“. Jenže ve chvíli, kdy byl Zelenskyj ve vzduchu, se objevily zprávy o dvouapůlhodinovém telefonátu Trumpa s Vladimirem Putinem.

A ještě před přistáním ve Washingtonu bylo oznámeno, že se schyluje k dalšímu summitu mezi oběma lídry. Ukrajince u letadla čekalo chladné americké přivítání a jejich optimismus se ztratil, jako odložené zavazadlo, kdesi po cestě.

Před několika týdny se zdálo, že americkému prezidentovi s Putinem dochází trpělivost. Naznačoval, že si z něj ruský prezident utahuje, a jeho pokračující útoky na Ukrajinu označoval za „šílené“. Páteční setkání však potvrdilo, že pocity frustrace zmizely.

„Myslím, že chce uzavřít dohodu,“ řekl Trump a vrátil se ke svým starým tématům, kde konflikt v podstatě rámoval jako osobní spor mezi dvěma lídry. Zelenskyj už má z minula hořké zkušenosti s tím, že uvnitř Bílého domu je riskantní Trumpa jakkoli zpochybňovat. Napětí bylo tak opět hmatatelné, zatímco Trump a jeho ministři přísně přihlíželi. Zelenskyj byl proto očekávatelně opatrný, vysoce chválil hostitelovy mírotvorné schopnosti a opakovaně vyjadřoval vděčnost.

Navzdory chvále Zelenskyj jasně naznačil, že nesdílí Trumpovu zdánlivou důvěru v to, že Rusko jedná v dobré víře. „Chápeme, že Putin není připraven,“ prohlásil. Výsledek byl nicméně již předem jasný.

Trump zakončil den trváním na tom, že by válka měla být jednoduše zmrazena na stávajících bojových liniích a obě strany by se měly „vrátit domů ke svým rodinám“. Pro Ukrajinu a její spojence však konflikt není osobní spor, ale agresivní válka vedená autoritářským státem s imperiálními ambicemi proti evropské demokracii. Ukrajina potřebuje americké rakety Tomahawk k vyvinutí tlaku na Putina pro dosažení skutečných jednání a chce americké bezpečnostní záruky, které donutí Rusko dodržet jakékoli budoucí mírové ujednání. Zelenskyj opustil Bílý dům bez obojího.

Volodymyr Tsepovatenko, který spravuje malý obchod v Kyjevě, nedávno zasažený ruskými raketami, pochybuje o mírové dohodě. „Pokud uzavřeme mír teď, Rusko se začne připravovat na novou, profesionálnější válku proti Ukrajině, nebo možná i jiným zemím,“ řekl. „Vidím jedinou cestu pro naši bezpečnost, a to zničit možnost Ruska okupovat nebo bojovat s jakoukoli zemí v Evropě,“ dodal s tím, že Ukrajina musí bojovat dál.

Oleksandr Vilko, kterému výbuch zničil auto, se rozhodnutím o raketách Tomahawk příliš netrápí. Říká, že jediná síla, která rozhoduje o budoucnosti, je ukrajinská armáda. I když je Ukrajina vděčná za dosavadní pomoc, je suverénním právem Washingtonu, zda jí rakety dlouhého doletu poskytne. „Jsme téměř čtvrtým rokem ve válce s největší zemí na celém světě,“ řekl a dodal, že Ukrajinci budou bojovat dál, s Tomahawky nebo bez nich.

před 4 hodinami

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) válka na Ukrajině Ukrajina

před 45 minutami

