Ukrajina potřebuje munici do děl, EU na ni chce dát miliardu eur

Maďarská vládnoucí strana Fidesz se chystá schválit vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Podle agentury Reuters to dnes uvedli zástupci této strany v maďarském parlamentu, v němž má Fidesz přes dvě třetiny křesel. K ratifikaci vstupu Finska a Švédska do NATO "co nejdříve" dnes zákonodárce vyzvala maďarská prezidentka prezidentka Katalin Nováková.