Ukrajina: Rusko od začátku války ztratilo 141.260 vojáků, 800 za poslední den

"Hlavní úsilí nepřítel soustředil na útočné operace ve směru na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Šachtarsk," uvádí ukrajinské velení. Mezi místy, kde ruské útoky neuspěly, zmiňuje obce v Chersonské oblasti na jihu země a v Donbasu na východě, včetně Bachmutu a Vuhledaru.

Analytici ISW upozorňují, že podle ukrajinských představitelů je cílem ruských vojsk dobýt Bachmut před 24. únorem, kdy uplyne první výročí rozpoutání války. To by ale vyžadovalo výrazně rychlejší postup, než jaké bylo tempo v posledních měsících. Bližší realitě se expertům zdá pragmatický odhad šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, že jeho bojovníci obklíčí Bachmut do března či dubna.

Ruská vojska však postup u Bachmutu zřejmě neurychlí a sotva dosáhnou svého cíle do 24. února, míní ISW. Institut odhadl, že Kreml by mohl k výročí války podniknout další vlnu vzdušných a raketových útoků zaměřených na civilní objekty po celé Ukrajině, protože skutečné vojenské úspěchy se ruským silám na Ukrajině stále vyhýbají.

Tvrzení stran o způsobených ztrátách obvykle ve válečném konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.