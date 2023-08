Ukrajina si chválí kazetovou munici: Pomáhá nám zvýšit ruské ztráty na životech i vybavení

Na pozici v lese několik mil od frontové linie, který ještě kouří po nedávném ruském ostřelování, stojí důstojník ukrajinské armády jménem Stanislav. "Když začneme používat kazetovou munici, Rusové se schovají do úkrytů, ani nos nevystrčí," popisuje situaci. Tým má za úkol odpálit tyto kazetové granáty, které se vypouštějí do vzduchu a nad cílem se rozptýlí do větší oblasti, vytvářejíce mnoho menších bomb. Ty pak explodují a uvolňují kovové střepy, které mohou způsobit vážná zranění.

Ukrajinská armáda přijala nasazení kazetové munice bez váhání, i přesto, že byla kritizována lidskoprávními organizacemi a v rámci americké administrativy vyvstaly pochybnosti. Mychajlo Podoljak, poradce prezidentské kanceláře, to vnímá pozitivně, protože tato munice zvyšuje ztráty na životech i vybavení u ruských sil.

Ačkoliv minulý měsíc Bidenova administrativa poskytla Ukrajině kazetovou munici, zdá se, že Ukrajina ji využívá k boji proti ruské ofenzívě u měst Lyman a Kupjansk. Munice je účinná zejména proti otevřeným pěším jednotkám, zatímco ruskou obrněnou techniku v okopech zasáhnout nedokáže.

Vojáci uvádějí, že výhoda kazetové munice spočívá také ve strachu, který vnáší do řad ruských vojáků. Tím, že se pronese pískavý zvuk před explozí, ruské jednotky se snaží najít úkryt a zastavit svůj postup.

Někteří vojenští analytici však kritizují použití kazetové munice, zvláště v oblastech, kterými by Ukrajina chtěla v budoucnu postupovat. Navzdory obavám se však ukazuje, že munice může být účinným nástrojem pro zpomalení ruského postupu.

Bidenova administrativa uvádí, že Ukrajina zaručila Spojeným státům přísné sledování používání kazetové munice. Ukrajina má povinnost zaznamenávat místo a čas použití munice, ale podle Stanislava, vojáka ukrajinské armády, takový systém neexistuje.

Kazetová munice je druh projektilu, který obsahuje několik menších submunicí (podmunicí), které se uvolní během letu nad cílem a rozptýlí se do větší plochy. Každá z těchto submunicí je poté schopna explodovat nebo provést jinou útočnou akci. Kazetová munice může být použita jak proti pěším jednotkám, tak i proti vozidlům nebo jiným cílům na zemi.

Kazetová munice má různé varianty a použití. Často je vypouštěna z dělostřeleckých zbraní nebo letecky z letadel nebo vrtulníků. Když se munice uvolní nad cílem, submunice explodují a mohou způsobit rozsáhlé poškození na větší ploše.

Tento typ munice byl v minulosti kritizován pro svou neúčinnost a nebezpečí pro civilní obyvatelstvo. Mnoho zemí a organizací vyjádřilo obavy ohledně humanitárních důsledků použití kazetové munice, zejména kvůli riziku nevybuchlých submunicí, které mohou ohrožovat civilisty i po skončení ozbrojeného konfliktu.