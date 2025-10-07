Ukrajina v problémech: Trpí nedostatkem pěchoty, jen stěží drží obranu

Ukrajinské jednotky se potýkají s obtížemi při zadržování ruského postupu kvůli prohlubujícímu se nedostatku lidských sil. Zprávy, které získala Ukrainska Pravda od přímo dotazovaných vojáků, naznačují, že se mezi frontovými pozicemi rozšiřují mezery.
Ukrajina trpí nedostatkem pěchoty a jen stěží udržuje svou obranu, což ruské síly využívají. Rusové pronikají v malých taktických skupinách skrz poddimenzované obranné linie. Vojáci popisují situaci, kdy jsou do obrany stále častěji nuceni zaskakovat operátoři dronů a minometné čety.
Podle serveru Ukrainska Pravda, jehož novináři hovořili s vojenským personálem i s vojáky přímo v terénu, čelí ukrajinské jednotky několika velkým výzvám, které jim ztěžují zastavení ruské ofenzivy. Přetrvávající nedostatek lidských sil a z něj plynoucí chybějící pěchota je jedním z největších problémů.
V současné fázi války, kdy je nasazení těžké techniky velmi omezené, role pěšáků v zákopech dramaticky roste. Pokud jich není dostatek, stává se organizace adekvátní obrany obtížnou. Ruské síly této slabiny využívají k postupu v malých taktických skupinách skrz nedostatečně obsazené ukrajinské pozice.
Nedostatek personálu vedl k vytváření „mezer“ mezi pěchotními pozicemi, jak uvedli vojáci. Vzdálenosti mezi těmito pozicemi se mohou táhnout 200–300, nebo dokonce 500–700 metrů. V některých případech dosahují až jednoho kilometru. Jeden z vojáků popsal Ukrainske Pravdě, že některé pozice „existují jen naoko“. Drží je vojáci s otřesy mozku nebo zraněními jen proto, aby velení mohlo tvrdit, že má v dané oblasti pozice.
Kvůli této situaci jsou ruské jednotky schopné proklouznout mezi ukrajinskými liniemi. Operátoři dronů a obsluhy minometů, kteří jsou rozmístěni tři až pět kilometrů za frontou, jsou nuceni zaskakovat za pěchotu. Ukrainska Pravda upozornila také na další problémy, které souvisejí s neúplným přechodem armády na sborovou strukturu. Tento reformní plán schválil prezident Volodymyr Zelenskyj loni v zimě.
Zároveň zpráva kritizuje styl „mikromanagementu“ hlavního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny, generála Oleksandra Syrského. Podle zdrojů Ukrainske Pravdy Syrskyj často spoléhá na „osobní kontrolu“ přímo na frontě. Na konci září 2025 například rozpustil Operační strategickou skupinu Dnipro (dříve známou jako Chortyca), kterou vedl generálmajor Mykhailo Drapatyj. Předpokládá se, že její funkce převezmou nově vytvořené jednotky na úrovni sboru. Jeden ze zdrojů ale naznačil, že Syrského rozhodnutí bylo také snahou o „odstranění rivala“.
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Armáda Ukrajina
Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince.
Zdroj: Lucie Podzimková