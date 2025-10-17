Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli.
"Budeme mluvit o raketách Tomahawk, ale budeme radši, když je (Ukrajinci) nebudou potřebovat. Budeme radši, když válka skončí," řekl Trump podle CNN během setkání se Zelenským. Rakety označil za "ničivé" a "velmi nebezpečné" zbraně, které by mohly způsobit velkou eskalaci.
Šéf Bílého domu zdůraznil, že pro Washington je důležité mít dostatečnou vlastní zásobu raket. "Také chceme Tomahawky. Nechceme odevzdávat věci, které potřebuje pro ochranu naší země," podotkl.
Podle amerického prezidenta je možné válku na Ukrajině bez použití Tomahawků ze strany ukrajinské armády. "Doufám, že budeme schopni válku ukončit bez myšlenek na Tomahawky. Myslím, že jsme tomu celkem blízko," nechal se slyšet.
Trump zároveň připustil, že ruský prezident Vladimir Putin prostřednictvím rozhovorů s americkým protějškem jen natahuje čas. "Víte, snažím se celý život dělat to nejlepší. Myslím, že chce uzavřít dohodu," konstatoval na adresu šéfa Kremlu.
Zelenskyj naopak vyzdvihl to, že nyní už si s americkým protějškem navzájem rozumějí. "Vím, že prezident je velmi dobře informován o situaci na bojišti. Ví hodně o tom, co se děje. Ale pořád jsme ve válce," řekl v sídle americké hlavy státu.
Bílý dům v pátek ze schůzky na síti X vypíchl Trumpova slova o americkém zapojení do války na Ukrajině. "Nepřicházíme o lidi, neutrácíme peníze, platí nám za munici a rakety. Udělali jsme dobrou dohodu s NATO. Jsme zapojeni, abychom zachránili tisíce životů," uvedl prezident.
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina , Vladimír Putin , válka na Ukrajině
