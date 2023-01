Ukrajinská armáda svádí boj o Vuhledar, odráží útoky v Doněcké oblasti

Ukrajina by od spojenců chtěla 24 moderních bojových letounů, kterými by vyzbrojila dvě letky. Pro Kyjev je prioritou získat jeden typ letounů, nejlépe americký stroj F-16, řekl španělskému deníku El País mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Podle něj by Kyjev mohl mít zájem také o francouzské bitevníky Rafale nebo švédské stroje Jas-39 Gripen, které mají ve výzbroji též české vzdušné síly.