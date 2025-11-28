Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.
Odhalení, že protikorupční policie prohledává majetek Andrije Jermaka, vedoucího kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenskyho, bude mít dalekosáhlé dopady na ukrajinskou politickou scénu. Zároveň může ovlivnit i probíhající mírová jednání. Jermakova pozice v ukrajinském politickém systému je téměř nepřehlédnutelná.
Jermak pro Zelenského kombinuje hned několik klíčových rolí: je mu nejdůvěryhodnějším poradcem, vykonavatelem domácí politiky, kontroluje přístup k prezidentovi, je hlavní kontaktní osobou pro zahraniční politiky a také hlavním mírovým vyjednavačem. Jeho vliv je tak velký, že lidé obeznámení s fungováním prezidentské kanceláře popisují jeho vztah se Zelenským jako symbiotický.
Lidé, kteří s Jermakem jednali, a to jak na Ukrajině, tak v zahraničí, ho popisují jako workoholika a nemilosrdného operátora. Systematicky pracoval na získání politické moci a postupoval proti alternativním centrům politického vlivu v zemi. S takovým vlivem se nevyhnutelně pojí nepřátelé. Jen málokdo z ukrajinské elity má na Jermaka pozitivní pohled, ačkoliv mnozí obdivují jeho pracovní morálku a politické dovednosti.
Zahraniční politici často oceňovali, že v Jermakovi našli přímou linku k prezidentovi. Někteří ho však považovali za frustrujícího partnera. Je známo, že například v Bílém domě za Donalda Trumpa někteří preferovali jednání se Rustemem Umerovem, současným šéfem ukrajinské bezpečnostní rady, před Jermakem.
Až dosud Zelenskyj vždy odolával výzvám k propuštění Jermaka. Pokud se ale Jermak zaplete do korupčního skandálu, je pravděpodobné, že tyto výzvy zesílí. Z politického hlediska by pro prezidenta mohlo být propuštění jeho šéfa kanceláře nejchytřejším krokem. Ti, kdo oba muže znají, ale tvrdí, že jejich vztah je natolik úzký, že je těžké si představit takový krok ze strany prezidenta. Bývalý vysoký úředník před pár měsíci uvedl: „Předpokládám, že je teoreticky možné, aby Zelenskyj fungoval bez něj, ale v praxi si to nedokážu představit.“
Skandál se poprvé objevil na začátku listopadu, ale po několika dnech znepokojivých odhalení vypadl z hlavní zpravodajské agendy. Důvodem bylo nečekané zveřejnění proruského mírového plánu o 28 bodech od Donalda Trumpa. Nicméně páteční události skandál opět dostanou do centra pozornosti, a to právě v době, kdy se Ukrajina snažila získat podporu Bílého domu pro svůj 19bodový protinávrh. Jermak přitom vedl rozhovory v Ženevě s americkým ministrem zahraničí, Marcem Rubiem.
Zelenskyj sám toto korupční schéma odsoudil. Otázky však vyvolává, do jaké míry věděly o dění vyšší vládní osobnosti, vzhledem k tomu, kolik jich bylo obviněno z účasti. Politický analytik Viktor Šlinčak označil tyto razie za „Černý pátek“ pro Jermaka a naznačil, že Zelenskyj může být nucen ho odvolat. Uvedl, že to vypadá, že brzy mohou mít jiného vedoucího vyjednávacího týmu.
PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?
"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán
Ukrajina , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Andrij Jermak
