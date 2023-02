Unijní státy se zatím shodnou jen na 60 procentech migračního paktu

"Máme dohodu o 60 procentech tohoto balíku," řekl listu Schinas. Místopředseda Evropské komise doufá, že se nový pakt podaří dojednat během španělského předsednictví Rady Evropské unie, které začíná v červenci. "Nechci, aby Evropa šla k volbám do Evropského parlamentu v květnu 2024 bez této dohody, byl by to dárek populistům," dodal Schinas.

O novém paktu, který by měl nastavit migrační a azylová pravidla v Evropské unii, státy jednají od roku 2020. Podle Schinase by nová dohoda měla mít tři pilíře - větší spolupráci s nečlenskými státy a zeměmi původu migrantů, sdílenou odpovědnost za kontrolu vnějších hranic a solidaritu mezi zeměmi EU. Podle něj je nutné země původu motivovat ke spolupráci na navracení migrantů skrze investice, vzájemný obchod či programy jako Erasmus. " Výměnou za to můžeme žádat více spolupráce v navracení (migrantů)," dodal Schinas.

V rozhovoru Schinas také řekl, že si Ukrajina zasloužila své právo stát se členem Evropské unie. Podle něj pro členství mluví i demografické aspekty, jelikož podíl evropských států na světové populaci se bude dále snižovat. "Pro Evropu je dobré mít člena, jako je Ukrajina, evropská země se 40 miliony vzdělaných lidí, kteří prospějí našemu trhu práce," uvedl Schinas.