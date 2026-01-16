Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu

Bývalý princ Andrew loni přišel o několik titulů a letos z rozhodnutí krále Karla III. definitivně přijde i o střechu nad hlavou. Podle nejnovějších informací britských médií odpočítává poslední dny v jednom ze sídel britské královské rodiny. Ještě v lednu by se totiž mladší bratr panovníka měl přestěhovat do vlastního.
Bývalý princ se nejprve dočasně přestěhuje do menší nemovitosti v Sandringhamu, kde by měl zůstat do Velikonoc. Až skončí rekonstrukce sídla Marsh Farm, přesune se kontroverzní syn zesnulé královny Alžběty II. právě sem. Royal Lodge, kterou obývá momentálně, má podle informací deníku The Sun opustit koncem ledna.
"Sníh a déšť nezpomalily práce na Marsh Farm, ale stále je tam potřeba spousta práce, aby se místo stalo obyvatelným. Jedna věc je ale jistá, že je to mnohem menší a mnohem méně luxusní," uvedl zdroj zmíněného listu.
Andrew Mountbatten Windsor během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru. Rozhodl o tom král Karel III.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl Buckinghamský palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
