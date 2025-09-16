USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

Libor Novák

16. září 2025 13:34

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)
Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

Izraelský úder na vedoucí představitele Hamásu v katarském Dauhá, při kterém zemřel i katarský důstojník, otřásl celým arabským světem. Tento bezprecedentní útok zpochybnil základy, na nichž byla po tři desetiletí postavena katarská zahraniční politika. Dohodou bylo, že pokud bude Katar prospěšný Spojeným státům, Washington ho ochrání. To se ale tentokrát nestalo.

Katar se snažil být pro USA užitečný. Zprostředkoval mírová jednání mezi Izraelem a Hamásem, ale také mezi Talibanem a Spojenými státy během války v Afghánistánu. Navíc hostí americkou leteckou základnu Al Udeid, která je největší vojenskou základnou USA na Blízkém východě. Přestože Trump tvrdil, že se snažil Katar varovat, země uvedla, že oznámení přišlo až po útoku.

Katar útok ostře odsoudil. Katarský emír, šajch Tamím bin Hamad Ál Thání, to v rozhovoru pro CNN označil za "státní teror". Podle diplomatů tento úder hluboce narušil důvěru mezi zeměmi Zálivu a Spojenými státy, která existovala od 30. let minulého století.

Bývalý americký velvyslanec v Kataru, Patrick Theros, řekl, že důsledky útoku jsou značné. Podle něj státy Zálivu, včetně Saúdské Arábie, věří, že jejich bezpečnost závisí na Americe. Theros dodal, že Spojené státy mohly útoku snadno zabránit.

Podle analytiků si arabské země myslí, že Spojené státy Izrael nechtějí kontrolovat. Podpora, kterou Washington Izraeli poskytuje, je obrovská, přesto se USA rozhodly zasáhnout jen verbálně. Jako příklad se často uvádí Trumpova schopnost odvolat izraelské letouny, když se blížily k bombardování Teheránu.

Yasmine Farouk, ředitelka projektu v International Crisis Group, uvedla, že si země Zálivu myslí, že USA buď nechtěly útok zastavit a daly Izraeli zelenou, nebo se nestarají o suverenitu svých spojenců. Reakce ostatních zemí Zálivu na útok byla okamžitá. Přestože mezi nimi a Katarem byly v minulosti rozpory, považovaly tento útok za úder na svou kolektivní suverenitu.

Následovala diplomatická aktivita, kterou vedly Spojené arabské emiráty. Katar přivítal korunního prince Jordánska, prezidenta Spojených arabských emirátů a egyptského ministra zahraničí. Dauhá dokonce uspořádalo mimořádný Arabsko-islámský summit.

V krátkodobém horizontu se na vztazích mezi Washingtonem a zeměmi Zálivu zřejmě nic moc nezmění. Spojené státy stále zajišťují bezpečnost a ekonomický řád, a rychlý rozpad vztahů nehrozí. Státy Zálivu však mohou začít postupně odmítat americké požadavky. Například rozšiřování takzvaných Abrahámových dohod, což je Trumpova velká iniciativa v regionu, se momentálně zdá být v nedohlednu.

Dá se očekávat, že vztahy mezi Spojenými arabskými emiráty a Izraelem se ochladí, jelikož SAE již předvolaly izraelského velvyslance. Dále by mohl být ohrožen americký přístup ke kapitálu ze Zálivu. Pokud USA přestanou dodržovat svou část dohody, arabské země by mohly tiše přehodnotit návratnost svých investic.

před 1 hodinou

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Pásmo Gazy

"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky

Izraelské obranné síly (IDF) zahájily pozemní ofenzívu do Gazy a vstoupily do "další fáze" konfliktu. Podle mluvčího IDF jde o "velký krok vpřed", protože Gaza City je považována za hlavní pevnost Hamásu, kde se údajně nachází 2 000 až 3 000 bojovníků. Do operace, na kterou se armáda připravovala celé týdny, jsou zapojeny pozemní i vzdušné síly.
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

Izrael Izraelská armáda Katar

před 40 minutami

Dvě F-15I Ra'am izraelských vzdušných sil (Israel Defense Forces)

USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem

před 54 minutami

Volby, ilustrační fotografie.

Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat

Rozhodování voličů se v éře silných emocí sdílených na sociálních sítích stále více vzdaluje reálným programům a ideologiím. Kdo dokáže vyvolat strach, hněv či nadšení, má náskok. Opozice toho využívá naplno, zatímco vládní komunikace zůstává sice korektní, ale sterilní. V době, kdy lidé hledají příběhy a identifikaci, nestačí vládnout, ale je třeba umět své úspěchy přesvědčivě a srozumitelně vyprávět.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

včera

včera

včera

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

včera

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

včera

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

Zdroj: Libor Novák

