USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Libor Novák

24. října 2025 21:25

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Foto: thefordclass.com

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

Úderná skupina zahrnuje letadlovou loď USS Gerald R. Ford, jež je námořnictvem prezentována jako největší válečná loď na světě, a její letecké křídlo. Podle prohlášení tiskového tajemníka Pentagonu, Seana Parnella, je cílem přesunu „rozbít nadnárodní zločinecké organizace a bojovat proti narko-terorismu“. Skupina kotvila 21. října u chorvatského Splitu, což znamená, že lodě dělí od Karibiku přes 5 000 mil.

Administrativa trvá na tom, že vojenská přítomnost je součástí protidrogové kampaně. Podle zpráv CNN však prezident Donald Trump zvažuje i úderné operace přímo uvnitř Venezuely, což by bylo součástí širší strategie, která má za cíl oslabit Nicoláse Madura. Tímto krokem se tak výrazně stupňuje napětí v regionu a spekulace o amerických motivech.

Ministr Hegseth v pátek dopoledne oznámil, že Spojené státy provedly přes noc úder proti plavidlu, které podle něj provozoval drogový kartel a pašoval v Karibiku narkotika. Tento útok měl za následek smrt šesti osob. Od zahájení kampaně minulý měsíc tak USA zasáhly již deset plavidel a celkový počet zabitých osob stoupl na 43.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) je první a vedoucí loď stejnojmenné třídy letadlových lodí, která představuje vrchol současné námořní technologie Spojených států. Toto plavidlo s jaderným pohonem je zároveň největší a nejdražší válečnou lodí, jakou kdy americké námořnictvo zařadilo do služby. Jejím hlavním úkolem je postupně nahradit starší a osvědčenou třídu Nimitz.

Loď, která byla do služby uvedena v červenci 2017, je pojmenována po 38. prezidentovi USA. Svou délkou dosahuje 337 metrů a její plný výtlak činí více než 100 000 tun. Klíčovou inovací jsou dva nové jaderné reaktory A1B, které lodi propůjčují nejen rychlost přes 30 uzlů, ale také zaručují potřebný výkon pro nejmodernější palubní systémy.

Koncepce lodě se soustředí na vyšší efektivitu a schopnost vést intenzivnější letecké operace. Letadlová loď je vybavena elektromagnetickým katapultem EMALS a novým záchytným zařízením, které v porovnání s předchozí třídou umožňují až o čtvrtinu více vzletů a přistání letadel. Paluba je schopna pojmout více než 75 letounů a vrtulníků, včetně stíhaček F-35 Lightning II.

Díky rozsáhlé automatizaci a modernějšímu uspořádání má Gerald R. Ford podstatně menší nároky na personál. Posádka se skládá zhruba ze 4 660 osob, což je o několik stovek méně, než kolik vyžadovala třída Nimitz. Odhadovaná životnost tohoto technologického gigantu je stanovena na 50 let, během nichž by měla svému námořnictvu přinést i značné provozní úspory.

před 2 hodinami

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Související

Více souvisejících

USS Gerald R. Ford Venezuela

Aktuálně se děje

před 10 minutami

USS Gerald R. Ford

USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Kirill Dmitrijev

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volební štáb Motoristů

"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

před 6 hodinami

Americká armáda, ilustrační fotografie

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů

Forenzní tým v nemocnici Nasser v Gaze čelí obrovským výzvám po přijetí 195 těl vrácených izraelskými úřady v rámci výměny za 13 izraelských rukojmích. K předání těl došlo po dohodě o příměří Donalda Trumpa. Těla, transportovaná Červeným křížem v chladicích vozech, jsou ve špatném stavu a forenzní týmy nemají dostatečné vybavení pro řádné prošetření okolností úmrtí.

před 8 hodinami

Volební štáb Motoristů

Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik

Andrej Babiš stojí před zásadním rozhodnutím, zda zachovat, nebo obětovat jednu z nejdražších a nejpracněji vybudovaných politik moderní České republiky – ochranu životního prostředí. Pokud by hnutí Motoristé sobě získalo kontrolu nad resortem, hrozí rozpad systému, který se budoval desítky let a stál stovky miliard. Babiš má možnost volby. Buď může hájit kontinuitu, nebo z Česka udělat laboratoř krátkozrakého populismu a baštu automobilového a průmyslového lobbingu.

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu. 

před 10 hodinami

Prezident Trump

Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.

před 11 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

před 14 hodinami

včera

Miloš Zeman

Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět

Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad. 

včera

včera

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

včera

včera

včera

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy