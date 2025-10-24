USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.
Úderná skupina zahrnuje letadlovou loď USS Gerald R. Ford, jež je námořnictvem prezentována jako největší válečná loď na světě, a její letecké křídlo. Podle prohlášení tiskového tajemníka Pentagonu, Seana Parnella, je cílem přesunu „rozbít nadnárodní zločinecké organizace a bojovat proti narko-terorismu“. Skupina kotvila 21. října u chorvatského Splitu, což znamená, že lodě dělí od Karibiku přes 5 000 mil.
Administrativa trvá na tom, že vojenská přítomnost je součástí protidrogové kampaně. Podle zpráv CNN však prezident Donald Trump zvažuje i úderné operace přímo uvnitř Venezuely, což by bylo součástí širší strategie, která má za cíl oslabit Nicoláse Madura. Tímto krokem se tak výrazně stupňuje napětí v regionu a spekulace o amerických motivech.
Ministr Hegseth v pátek dopoledne oznámil, že Spojené státy provedly přes noc úder proti plavidlu, které podle něj provozoval drogový kartel a pašoval v Karibiku narkotika. Tento útok měl za následek smrt šesti osob. Od zahájení kampaně minulý měsíc tak USA zasáhly již deset plavidel a celkový počet zabitých osob stoupl na 43.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) je první a vedoucí loď stejnojmenné třídy letadlových lodí, která představuje vrchol současné námořní technologie Spojených států. Toto plavidlo s jaderným pohonem je zároveň největší a nejdražší válečnou lodí, jakou kdy americké námořnictvo zařadilo do služby. Jejím hlavním úkolem je postupně nahradit starší a osvědčenou třídu Nimitz.
Loď, která byla do služby uvedena v červenci 2017, je pojmenována po 38. prezidentovi USA. Svou délkou dosahuje 337 metrů a její plný výtlak činí více než 100 000 tun. Klíčovou inovací jsou dva nové jaderné reaktory A1B, které lodi propůjčují nejen rychlost přes 30 uzlů, ale také zaručují potřebný výkon pro nejmodernější palubní systémy.
Koncepce lodě se soustředí na vyšší efektivitu a schopnost vést intenzivnější letecké operace. Letadlová loď je vybavena elektromagnetickým katapultem EMALS a novým záchytným zařízením, které v porovnání s předchozí třídou umožňují až o čtvrtinu více vzletů a přistání letadel. Paluba je schopna pojmout více než 75 letounů a vrtulníků, včetně stíhaček F-35 Lightning II.
Díky rozsáhlé automatizaci a modernějšímu uspořádání má Gerald R. Ford podstatně menší nároky na personál. Posádka se skládá zhruba ze 4 660 osob, což je o několik stovek méně, než kolik vyžadovala třída Nimitz. Odhadovaná životnost tohoto technologického gigantu je stanovena na 50 let, během nichž by měla svému námořnictvu přinést i značné provozní úspory.
