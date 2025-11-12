Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste

Loděnice Northrop Grumman v Newport News ve Virginii staví největší letadlovou loď na světě USS Gerald R. Ford
Loděnice Northrop Grumman v Newport News ve Virginii staví největší letadlovou loď na světě USS Gerald R. Ford

Americké námořnictvo oznámilo, že USS Gerald R Ford, nejnovější a největší letadlová loď na světě, dorazila do oblasti odpovědnosti Jižního velitelství USA (US Southern Command), která zahrnuje Latinskou Ameriku a Karibik. Příchod lodi a úderné skupiny, kterou vede a jež zahrnuje desítky letadel a torpédoborců, znamená eskalaci vojenské přítomnosti mezi Spojenými státy a Venezuelou. Rozmístění letadlové lodi bylo ohlášeno téměř před třemi týdny.

Režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura mezitím v reakci na přítomnost amerického námořnictva u svých břehů oznámil, co nazval „masivním nasazením“ pozemních, námořních, leteckých, říčních a raketových sil, včetně civilních milicí. Americká letadlová loď se připojuje k dalším válečným plavidlům, jaderné ponorce a letadlům umístěným v Portoriku. Společně tvoří největší vojenskou přítomnost USA v regionu za několik desítek let, která je považována za největší od invaze do Panamy v roce 1989.

Donald Trump se snažil odůvodnit toto masivní vojenské posílení jako součást své „války proti drogám“, která se zaměřuje na údajné pašeráky, kteří převážejí omamné látky přes karibské a tichomořské vody. Součástí této kampaně jsou letecké údery na lodě, při nichž bylo od září v jihoamerických vodách zabito nejméně 76 lidí.

Šéf tiskového oddělení Pentagonu, Sean Parnell, uvedl v prohlášení, že příjezd lodi USS Gerald R Ford, s více než 4 000 námořníky a desítkami taktických letadel na palubě, posílí americkou schopnost odhalovat, monitorovat a narušovat nezákonné aktivity a aktéry v regionu. Dále dodal, že tyto síly zvýší a doplní stávající kapacity pro narušení obchodu s drogami a oslabení a rozbití nadnárodních zločineckých organizací.

Mnoho analytiků však v útocích na lodě a rostoucím vojenském posílení spatřuje snahu vyvinout tlak na Madura, aby po zmanipulovaných volbách odstoupil. Maduro obvinil Spojené státy z „vytváření nové války“ a prohlásil, že námořní nasazení představuje „největší hrozbu, které náš kontinent čelil za posledních 100 let“. V úterý, ještě předtím než americké námořnictvo potvrdilo příjezd letadlové lodi, venezuelský režim oznámil novou fázi svého vojenského nasazení proti tomu, co nazval americkými „imperiálními hrozbami“. Státní televize přenášela záběry vojenských představitelů, kteří pronášeli projevy v různých státech.

Na summitu Společenství latinskoamerických a karibských států (Celac) v Kolumbii, který skončil v neděli, bylo přijato společné prohlášení. To podepsalo 58 ze 60 přítomných zemí a odmítá „použití nebo hrozbu použití síly a jakoukoli akci, která není v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN“.

Dokument se ovšem přímo neodvolával na Spojené státy. Venezuela a Nikaragua byly jediné země, které prohlášení nepodepsaly. Přesto se údajně Madurov režim domníval, že dojde k ostřejšímu odsouzení USA. Také brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který jedná s Trumpem o snížení cel na brazilský dovoz, se vyhnul přímé zmínce o Washingtonu. Uvedl: „Jsme zóna míru. Nepotřebujeme tady válku. Problém ve Venezuele je politický a musí být vyřešen politikou.“

včera

Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“

Maduro, Nicolas

Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.
USS Gerald R. Ford

USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

Venezuela USS Gerald R. Ford

Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný

Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.

COP30

Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“

Christiana Figueres, bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jedna z architektek Pařížské klimatické dohody, poslala Spojeným státům po jejich nedávném odstoupení jasný vzkaz: „Ciao, bambino!“ (Ahoj, prcku!). USA se jako největší historický emitor skleníkových plynů navíc rozhodly nezaslat na probíhající jednání v Belému delegaci, což Figueres považuje za „dobrou věc“.

COP30

Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví

Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.

Petr Pavel

Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády

Prezident Petr Pavel se den před plánovanou schůzkou s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kriticky vyjádřil k návrhu programu budoucí vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé. Svůj nesouhlas s programem vyjádřil autenticky během debaty se studenty v Sokolově v rámci své návštěvy Karlovarského kraje.

Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?

NATO vstupuje do éry, kdy o bezpečnosti rozhoduje nejen politika, ale především průmysl. Generální tajemník Mark Rutte vyzval spojence k masivnímu navýšení obranných investic a k přechodu na válečné tempo výroby. Aliance chce do roku 2035 zvýšit výdaje na pět procent HDP a posílit výrobu munice, techniky i kybernetických schopností. Zatímco Rusko sází na objem a levnou produkci, Západ musí spojit technologický náskok s kapacitní soběstačností. Návrat Donalda Trumpa přitom mění rovnováhu moci uvnitř aliance, protože se Evropa musí naučit bránit sama.

Kongres USA

Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.

Letadla, ilustrační foto

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.

Donald Trump a Viktor Orbán v Bílém domě. (7.11.2025)

Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa

Maďarská opozice požaduje od premiéra Viktora Orbána vysvětlení ohledně „balíčku finanční pomoci“, který si údajně zajistil u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, cestoval minulý týden do Washingtonu na schůzku s americkým lídrem. Po návratu do Budapešti premiér svému doprovodu sdělil, že Spojené státy souhlasily s poskytnutím „finančního štítu“ pro Maďarsko.

Počasí o víkendu bude chladné, ukazuje předpověď

Nadcházející víkend bude chladný. Podle ČHMÚ.cz se denní teploty budou většinou pohybovat pod 10 stupni.

Libor Novák

