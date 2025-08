USA postaví na Měsíci jaderný reaktor, ISS nahradí nové stanice, plánuje Trumpův muž

Tento krok je první významnou iniciativou Duffyho v roli vedoucího NASA a přichází v době, kdy agentura čelí výraznému rozpočtovému škrtu. Podle dokumentů získaných serverem Politico tento plán nastaví konkrétní časovou osu a bude mít klíčovou roli v americkém úsilí o dosažení Měsíce a Marsu, což je cíl, který si klade i Čína.

„Jde o vítězství ve druhém vesmírné závodě,“ uvedl jeden z vysoce postavených pracovníků NASA, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl předčasně prozradit detaily o tomto plánu.

Prezident Donald Trump jmenoval Duffyho dočasným administrátorem NASA v červenci, poté co stáhl nominaci miliardáře Jareda Isaacmana, kvůli sporu mezi jeho spojenci, včetně Elona Muska.

Duffy také předložil pokyny na urychlení výměny stárnoucí Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), což je další klíčový cíl NASA. Obě iniciativy jsou součástí širšího plánu zrychlit americké vesmírné ambice.

Tato jaderná iniciativa by mohla mít zásadní dopad na astronauty, kteří se chystají vrátit na Měsíc. Duffyho pokyn vyzývá NASA, aby získala nabídky od průmyslových firem na vývoj 100 kilowattového jaderného reaktoru, který by měl být připraven k vypuštění do roku 2030, což je obdobná doba, kdy Čína plánuje vyslat svého prvního astronauta na Měsíc.

Duffyho plány rovněž ukazují na pokračující roli NASA v jaderném výzkumu, a to i poté, co Pentagon nedávno zrušil společný program na vývoj jaderných raketových motorů. Duffy se tak zaměřuje na podporu iniciativ, které by umožnily USA udržet technologickou převahu ve vesmíru.

Tato rozhodnutí přicházejí v kontextu rostoucího tlaku na NASA, aby urychlila své vesmírné projekty, a to i za cenu škrtů v jiných oblastech, včetně vědeckých misí, kde je navrhováno snížení rozpočtu až o 50 %.

V oblasti vesmírných stanic plánuje NASA urychlit proces výměny ISS za komerčně provozované stanice, což by mělo probíhat prostřednictvím nových kontraktů s průmyslovými společnostmi.

Cílem je mít novou stanici na oběžné dráze do roku 2030, jinak by na této pozici zůstala jediná trvale osídlená stanice v rukou Číny.