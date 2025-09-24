USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu“, naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.
Lídři dvou velkých muslimských států, indonéský prezident Prabowo Subianto a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, promluvili ihned po Trumpově projevu a bez obalu odsoudili jeho názory. Subianto obdržel silný potlesk, když řekl, že „žádná země nemůže šikanovat celou lidskou rodinu“ a „útisk a nespravedlnost nás sjednotí do silné síly, která tuto nespravedlnost překoná“. Erdogan zase obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že je zcela mimo kontrolu, a ty, kteří mlčí tváří v tvář jeho barbarství, označil za spoluviníky.
O něco dříve, ještě před Trumpovým projevem, vystoupil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Aniž by zmínil USA, vydal varování o ohrožení, které představují novodobí autoritáři. Uvedl, že „ideály, které inspirovaly zakladatele OSN, jsou ohroženy jako nikdy předtím“, a zdůraznil, že „útoky na suverenitu, svévolné sankce a jednostranné intervence se stávají pravidlem“. Podle něj krize multilateralismu úzce souvisí s oslabováním demokracie.
Pedro Sánchez, španělský premiér, se rychle profiluje jako evropský lídr, který je ochoten postavit se proti Trumpovým názorům. Před studenty Kolumbijské univerzity varoval své evropské kolegy, aby si uvědomili, jakou škodu způsobilo obvinění z dvojího metru jejich image. Sánchez také zdůraznil pozitivní stránky migrace a řekl, že „otevřené společnosti jsou nejlepší protijed na fanatismus“.
V současné době se formují aliance, které se snaží postavit Trumpovým názorům. Jednu z nich vedou demokraté v USA, ale tato aliance funguje mimo OSN, která je ochromena právem veta a finančními problémy, protože od ní USA dávají ruce pryč. Mezi další, stále se formující aliance, patří například ta, která se zaměřuje na obranu demokracie, kterou včera svolal právě španělský premiér Sánchez s brazilským prezidentem Lulou a Gabrilem Boricem z Chile.
Generální tajemník OSN, António Guterres, se snažil obhájit důležitost OSN, ale přiznal, že pilíře míru a prosperity se bortí. Dodal také, že „multipolarita bez účinných multilaterálních institucí přináší chaos“. Upozornil na to, že Evropa se o tom poučila během první světové války. Na konci svého projevu se musel utěšovat slovy „nikdy se nesmíme vzdát“.
Navzdory veškerým snahám se objevuje větší nebezpečí, že každý stát se bude řídit svými vlastními zájmy, a bude se spoléhat na svou ekonomickou sílu. To by mohlo vést k tomu, že se jednotlivé země budou snažit bojovat proti americké moci, nebo se jí podřídí. To je přesně ta šantážní diplomacie, o kterou se Trump snaží. Propojením obchodu, bezpečnosti a imigrace do jednoho vyjednávacího balíčku, zvyšuje svůj vliv. A i když je mnohými odsuzován, jen málokterá země mu dokáže skutečně vzdorovat.
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.
Zdroj: Libor Novák